نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات سحرية من النشا لتبيض وتفتيح وشد البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة البشرة هي دلالة جمال المرأة ونظافتها، ولكن مع التعرض لأشعة الشمس والإجهاد اليومي فقد تصاب البشرة بالشحوب والإرهاق، ولذا تحتاج البشرة إلى عناية خاصة لتخلص من آثار الإرهاق والتعب والشحوب، ولذلك يعتبر ماسك النشا من أفضل المواد الطبيعية التي يمكن استخدامه وتحضيره بالمنزل، لما يحتويه من فوائد جمة، تعمل على تنظيف وتبيض البشرة، لكي تعود نضرة من جديد.

فوائد النشا للبشرة

يحتوى النشا على البروتين المساعد لتعزيز الكولاجين لحماية البشرة من الشيخوخة، كما يحتوي على فيتامينات أوE وB1 – B2 اللذان يساعدان على حماية البشرة من الجفاف ومن الأشعة الضارة، بالإضافة إلى المعادن والأحماض الأمينية التي تضفى نضارة طبيعية للوجه، كما أنه يعتبر مادة ماصة للزيوت بشكل رائع مما يجعله مناسب جدا لأصحاب البشرة الدهنية.

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بالنشا

ماسك النشا والعسل لتبيض وشد الوجه

في وعاء صغير ضعي بياض بيضة كبيرة وملعقة من عصير الليمون ملعقة من العسل وملعقتين من النشا، واخلطيهم جيدا، واحرصي على عدم وجود تكتلات ثم ضعي الخليط على الوجه واتركيه يجف تماما، ثم اشطفيه بالماء البارد.

ماسك النشا والعسل وصودا الخبز لتفتيح البشرة

ضعي ملعقة كبيرة من النشا وملعقة صغيرة من صودا الخبز وأخر من العسل، وملعقتين من ماء الورد، واخلطي المكونات جيدا، ثم ضعيها على الوجه والرقبة مع التدليك برفق في حركات دائرية، واتركيه يجف تماما، ثم اشطفيه بالماء البارد.

ماسك النشا والقهوة لشد البشرة ومكافحة التجاعيد

ضعي ملعقة كبير من النشا وملعقة صغيرة من القهوة وملعقة من دقيق الشوفان، وملعقة من زيت جوز الهند، واخلطيهم جيدا، ثم ضعي الخليط على الوجه لمدة دقيقة، ثم اشطفيه جيدا بالماء البارد، ويمكن تكراره مرتين بالأسبوع.

وتحتوي القهوة على مضادات الأكسدة إلى تعمل على استعادة نضارة البشرة.

ماسك النشا والزبادي لترطيب وتفتيح البشرة

اخلطي ملعقة كبيرة من النشا وملعقة من عصير الليمون وملعقة من الزبادي، وضعي المزيج على الوجه واتركيه يجف تماما، ثم اغسلي الوجه بماء دافئ.

ماسك النشا والكركم لتبيض وتفتيح البشرة

ضعي النشا وملعقة من الكركم ملعقتين من عصير الليمون واخلطيهم جيدا، ثم ضعيه على الوجه واتركيه حتى يجف تماما، ثم اغسليه بالماء البارد، ويعتبر الكركم والنشا من أهم العناصر المفيدة جدا للبشرة والفعالة في تبيض وتفتيح البشرة.