نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة القهوة الباردة بالبسكويت بدون بيض ولا فرن في المقال التالي

كيكة القهوة الباردة من ألذ أنواع التحليات الباردة التي يمكنك تحضيرها بطعم أكثر من رائع، وهى من الوصفات السهلة التي يمكن إعدادها بطريقة سهلة وسريعة وبمكونات بسيطة، وتتميز الكيكة بشكل يشبه التورتات التي تقدم في المناسبات، ولكل الباحثين عن وصفات سهلة لعمل الكيك للمناسبات نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة سهلة لعمل كيكة القهوة الباردة بالبسكويت بدون بيض ولا فرن.

مكونات كيكة القهوة الباردة

4 علب من بسكويت الشاي السادة.

400 مللي من الماء المثلج.

2 كوب ونصف من بودرة الكريم شانتيه.

2 ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان (النسكافيه).

3 ملاعق كبيرة من السكر البودرة.

4 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة. خليط ترطيب البسكويت

ملعقة كبيرة من النسكافيه.

كوب ونصف من الحليب السائل.

2 ملعقة كبيرة من السكر. الفول السوداني الكرسبي

كوب من السكر.

كوب وربع من الفول السوداني. طريقة التحضير في إناء عميق نضع ملعقتين من القهوة سريعة الذوبان وأربع ملاعق كبيرة من الحليب البودرة ونصف كوب من الماء المثلج ونقلب جيداً حتى تمتزج المكونات. ثم نقوم بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من السكر البودرة وكوبين ونصف من بودرة الكريم شانتيه مع إضافة باقي كمية الماء المثلج بالتدريج ونخفق جيداً بالمضرب الكهربي على سرعة متوسطة حتى نحصل على قوام ثقيل وكريمي ثم يوضع في الثلاجة. لتحضير خليط ترطيب البسكويت نذوب ملعقة كبيرة من النسكافية وملعقتين من السكر مع كوب ونصف من الحليب السائل ونقلب جيداً. نرطب قطع البسكويت في الخليط ثم نقوم بوضع قطع البسكويت في قالب كيك قابل للفتح. ثم نوزع طبقة من الكريمة بالتساوي ثم نضع طبقة ثانية من قطع البسكويت ونكمل بنفس الطريقة حتى ننتهي من كل كمية البسكويت والكريمة. ثم ندخل الكيكة في الثلاجة لمدة ساعتان حتى تتماسك. ثم نقوم بعمل الفول السوداني الكرسبي بوضع كوب من السكر في طاسة على نار هادئة لمدة 5 دقائق حتى يذوب السكر ثم نقلب جيداً حتى يأخذ لون ذهبي. نضيف كوب وربع من الفول السوداني المحمص ونقلب جيداً لمدة نصف دقيقة حتى يتغلف تماماً ثم نطفئ النار. ثم نفرد الفول السوداني المكرمل على صينية مدهونة بقليل من الزيت ويترك بحرارة الغرفة حتى يبرد تماماً. نطحن الفول السوداني الكرسبي ونخرج الكيكة من الثلاجة ونزينها بالفول السوداني الكرسبي وبباقي الكريمة ثم تقطع وتقدم بألف صحة وعافية. عمر شويل - جدة كيكة القهوة الباردة بالبسكويت بدون بيض ولا فرن - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيكة القهوة الباردة بالبسكويت بدون بيض ولا فرن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.