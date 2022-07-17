طريقة عمل صينية شاورما دجاج بالفرن بالبيت بكل سهولة وبخطوات بسيطة

طريقة عمل صينية شاورما دجاج بالفرن ، الشاورما من أنواع لحوم الدجاج التي انتشرت الفترة الأخيرة في معظم المطاعم، ويفضل الكثير تناولها لأن طعمها مختلف عن باقي أنواع الدجاج، كما إنها خفيفة وتشهي ونجد أنها الأكثر طلباً في المطاعم، حيث أنها من الأطعمة السورية التي حاذت على إعجاب عدد كبير من الكبار والشباب.

وأصبح كثير من الشباب يترددون على المطاعم بشكل يومي لتناولها، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة تحضيرها في المنزل بنفس مذاق ونكهة المطاعم، حيث يطلبها معظم أفراد الأسرة بنفس مذاق ورائحة المطعم، لذا سوف نوضح لكم طريقة عمل صينية شاورما دجاج في الفرن.

طريقة عمل صينية شاورما دجاج بالفرن بالبيت

يحتاج الجميع إلى التغيير في الأطعمة، واختيار الأطعمة الشهية اللذيذة التى تزيد من الرغبة في تناولها، والشاورما من أكثر اللحوم الشهية وذات المذاق الرائع والتى يطلبها الأطفال والشباب والكبار، حيث كثير من الشباب والأطفال يطلبون من الأمهات الذهاب إلى المطاعم لتناولها، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة تحضيرها بدلا من تناولها في المطاعم، ويمكن تحضيرها من خلال توفير المكونات التالية.

مكونات صينية شاورما دجاج بالفرن

قطع من فيليه الدجاج الشرائح الطويلة.

فلفل ألوان شرائح.

1 حبة من البصل المفرومة.

زيت ذرة ملعقة كبيرة.

بهارات شاورما.

ملح وفلفل أسود.

زيتون مقطع شرائح.

ملعقتين من المايونيز.

جبن حسب الرغبة.

خطوات تحضير صينية شاورما دجاج بالفرن

جميع أنواع أطباق الدجاج لا تحتاج إلى وقت أثناء التحضير، فهي مناسبة عند العودة من الخارج متأخر، كما إنها من الأطباق الشهية واللذيذة والتى يفضل الجميع تناولها، وكذلك خالية من الدهون ومناسبة للجميع، والدجاج من اللحوم الخفيفة التي تناسب جميع الأعمار، ويمكن تحضير شاورما الصينية في الفرن من خلال إتباع الآتي.