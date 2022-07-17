طريقة عمل التونة البيتي بمكونات اقتصادية وبطريقة ناجحة زي المصانع وتحدي

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طريقة عمل التونة بالمنزل، تعد التونة من أسهل الوجبات التي تحضر في المنزل بشكل دائم مع البطاطس المقلية وسلطة الخضروات، فهي من أشهى أنواع الأسماك المحفوظة التي نفضل دائما تحضيرها في المنزل، حيث أن الأمهات تقوم بتحضيرها كى تضمن نظافتها، وهى تحضر بأسهل الطرق لذلك اليوم نقدم لكم طريقة عمل التونة في المنزل. طريقة عمل التونة المكونات سمكة تونة كبيرة الحجم.

٢كوب من الماء المغلي.

زيت زيتون.

شرائح من الليمون.

شرائح من البصل.

٢معلقة كبيرة من الخل.

معلقة صغيرة من الكمون.

معلقة صغيرة من الملح. الطريقة نقوم بغسل سمكة التونة وتنظيفها وتصفيتها تماما من الماء.

نقطع سمكة التونة إلى شرائح سميكة.

نضع إناء عميق به ماء مع شرائح الليمون والقليل من الكمون.

ثم نضع فوق الإناء مصفاة بنفس حجم الإناء.

نقوم بوضع شرائح التونة فوق المصفاة مع شرائح البصل والليمون وإضافة ملعقة من الخل.

نقوم بتغطية المصفاة ونتركهم على نار هادئة.

نترك سمكة التونة على البخار لمدة ساعة تقريبا مع التأكد دائما من وجود كمية من الماء مناسبة في الإناء.

عند التأكد من تسوية سمك التونة يرفع من على البخار ويترك حتى يبرد تماما.

نقوم بتقشير سمك التونة وخاليه من أي شوك تماما.

نضع سمك التونة فى برطمان مجفف جيدا.

نقوم بتحضير المحلول الملحى للحفظ بإضافة زيت الزيتون مع الخل وعصير الليمون والملح ونقلب المكونات جيدا مع بعضها.

نضف المحلول الملحى إلى التونه ونقوم بإغلاق البرطمان باحكام.

تحفظ التونة في الثلاجة مع الغلق الجيد للبرطمان بعد الاستخدام.

تقدم التونة مع البصل والليمون وشرائح الطماطم.

ويقدم معها البطاطس المقلية والخبز البلدي الصابح. طريقة تحضير طبق التونة بالخضروات المكونات ٢حبة طماطم مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

بصلة مبشورة.

كمية قليلة من خس الكابوتشى.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف معلقة صغيرة من الملح.

نصف معلقة صغيرة من الكمون.

تونة مجهزة. الطريقة نحضر إناء عميق ونضع فيه البصل مع مكعبات الطماطم والكابوتشى.

نقوم بإضافة عصير الليمون وزيت الزيتون والملح والكمون.

نقلب المكونات مع بعضها جيدا ثم نضف على الوجه قطع التونة المفتتة.

يمكن إضافة الزيتون الأسود والفلفل الحار حسب الرغبة. عمر شويل - جدة طريقة عمل التونة البيتي بمكونات اقتصادية وبطريقة ناجحة زي المصانع وتحدي - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل التونة البيتي بمكونات اقتصادية وبطريقة ناجحة زي المصانع وتحدي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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