بسكويت الخلاط السريع بنكهة البرتقال بطعم لذيذ وبمكونات بسيطة

بسكويت الخلاط السريع ، من ألذ أنواع البسكويت الذي يتم تحضيره بالمنزل من خلال مكونات بسيطة جداً متوفرة داخل كل منزل، يتم تحضيره بنكهة البرتقال اللذيذة يقدم مع الشاي أو الحليب في فترة الصباح، فهو بسكوت رائع يتميز بقوام ناعم وهش، يتم تشكيله وتحضيره بدون ماكينة أو قطاعة فهو بسكوت سهل وسريع ويعرف بالبسكوت الاقتصادي فهو يتم تحضيره بدون سمنة أو زبدة، ويعتبر من أنواع البسكوت الرائعة والمحببة للأطفال والكبار، فهو لذيذ وبديل للبسكوت الجاهز المعلب الذي يحتوي على المواد الحافظة فهو بسيط وصحي يتم تحضيره بمكونات معروفة وطريقة مضمونة داخل المنزل، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل بسكويت الخلاط السريع بنكهة البرتقال بخطوات سهلة وسريعة داخل المنزل.

مكونات عمل بسكويت الخلاط السريع بالمنزل

يتكون البسكويت من مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

2 كوب ونصف من الدقيق.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من السكر.

بيضة.

صفار بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من بشر البرتقال.

للتزين

شوكولاتة مذابة(اختياري).

طريقة التحضير

يتم تحضير بسكويت الخلاط السريع بالبرتقال بخطوات سهلة وسريعة هي كما يلي:ـ

في الخلاط الكهربائي نقوم بوضع السكر والزيت ثم نضيف البيض والفانيليا وبشر البرتقال، ثم نخفق المكونات جيداً حتي تتجانس مع بعضها البعض. ثم نضع في وعاء آخر الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح ونقلب المكونات جيدًا حتي تختلط مع بعضها البعض. نضع خليط البيض والسكر السابق إلي خليط الدقيق ونجمع المكونات باليد حتي تتشكل لدينا عجينة ناعمة وطرية. نترك العجينة حتي ترتاح لمدة عشر دقائق مع مراعاة تغطيتها.

طريقة التشكيل