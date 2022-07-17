نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بخطوات بسيطة هتعملي بنفسك طاجن العكاوي في الفرن زي الجاهز بالمطاعم في المقال التالي

طريقة عمل طاجن العكاوي، العكاوي مصدر جيد جدا للأحماض الامينية و كذلك تحتوي علي الجيلاتين الذي يعمل علي تقوية الأعصاب و المفاصل ومصدر جيد للبروتين الذي يقوي العظام و يساعد في النمو بشكل سليم، و ايضا تقوي الأعصاب لأنها تحتوي علي فيتامينB، وأيضا تحتوي علي الزنك الذي يقلل من خطر الإصابة بالبرد و الانفلونزا، يفضل تناول العكاوي ثلاث مرات فقط ف الشهر حتي يتم الاستفادة من فوائدها أما عن اضرارها فقد يصاب الإنسان بالامساك و مشاكل الجهاز الهضمي طريقة عمل طاجن العكاوي المقادير: عكاوي عجل مقطعة

نصف كيلو بصل

نصف كيلو طماطم معصورة

قرن فلفل حار

٣ معلقة صغيرة ملح

٢ معلقة صغيرة فلفل أسود

نصف معلقة جوزة الطيب

١ معلقة صغيرة بهارات مشكلة

١ معلقة سمنة

حبهان

ورق لوري طريقة التحضير: نقوم بإحضار حلة ثم نضع بها السمنة و نضع بها العكاوي و بقلبها حتي تأخذ لون ثم نضع عليها الماء الساخن و ورق اللوري و الحبهان و نتركها تسلق لمدة نص ساعة تقريبا. نقوم بإحضار طاجن و نضع به العكاوي و البصل و الطماطم و التوابل و البهارات و الملح و جوزة الطيب و معلقة الزيت ثم نغطيه جيدا و يدخل الفرن علي درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ثم نتركه يستوي تماما و بعد أن ينضج تماما يخرج من الفرن لتوضع الطماطم علي وش الطاجن و يقدم بالهناء. وصفة البامية بالعكاوي في الفرن المكونات: كيلو لحم العكاوي.

نص كيلو من البامية.

كوبان كبار من عصير الطماطم.

بصلتان.

قرن من الفلفل الأخضر الحار.

حبتان من الفلفل الأخضر الحلو.

ملعقتان صغيرتان من الثوم المفروم.

نص ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة كبيرة من بهارات اللحم.

ملعقة واحدة كبيرة من الملح.

رشة من بشر جوزة الطيب.

نص ملعقة كبيرة من الكمون. طريقة التحضير بالخطوات أولاً نقوم بغسل العكاوي جيداً وبعدها نحضر البامية. نحضر مقلاة غويطة ونضع البصل المقطع إلي قطع صغيرة مع الزيت ونقلبهم على نار هادئة حتى يصبح البصل لونه مائل الي اللون الذهبي. نقوم بأضافة جميع التوابل ولحم العكاوي وبعدها نقلب لمدة خمس دقائق ونقوم بوضع الثوم المهروس ونقلب ونضيف عصير الطماطم ونتركها على نار هادئة حتى تغلي. نضيف البامية والفلفل الأخضر الحار والعادي المقطع ونتركها ايضاً لتغلي. نحضر طاجن ونضع جميع المكونات به ونضعه في الفرن لمدة 10 دقائق حتى يمر سطح الطاجن ويقدم بعدها. عمر شويل - جدة بخطوات بسيطة هتعملي بنفسك طاجن العكاوي في الفرن زي الجاهز بالمطاعم - ثقفني

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