اقوي وصفة لتنعيم وفرد الشعر بالقرنفل في نصف ساعة لن تصدقي النتيجة شعر ناعم وحريري

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تسعى كل فتاة تعاني من الشعر الخشن أو المجعد إلى الحصول على الحل الحل المفيد والمناسب لعلاج هذه المشكلة والتخلص من الشعر الخشن بشكل نهائي، فعندما نقوم بتنعيم الشعر الخشن نجد العديد من الفتيات يلجأون إلى إستخدام الأدوات الكهربائية ومنها هي مكواة الشعر أو السشوار فهم من الأدوات التي تساعد على فرد الشعر بطريقة سهلة جدا وفي خلال عدة دقائق نحصل على شعر ناعم كالحرير، ولكن من المعروف أن هذه الأدوات يكون لها تأثير سلبي على صحة الشعر وذلك نتيجة للحرارة التي يتعرض لها الشعر فهي تعمل على تساقط الشعر بإستمرار ويكون لها دور في خشونة الشعر وتتسبب في حدوث جفاف للشعر وتقصف أطرافه وهيشانه وغير ذلك العديد، وبسبب كل هذا ينصح بعدم إستخدامهم للمحافظة علي صحة الشعر لذلك نجد عدد آخر منهم يفضلون عمل الكيراتين الذي يتم عمله في مراكز التجميل حيث أنه يعمل على تنعيمه ويدوم مفعول هذا الكيراتين حوالي عدة شهور تقريبا، ولكن يكون له أضرار جانبية تظهر على الشعر فهو غير صحي ولكن من الأفضل أن نقوم بتنعيم الشعر الخشن بإستخدام الوصفات الطبيعية
وصفة القرنفل لفرد وتنعيم الشعر
مكونات وصفة القرنفل لتنعيم الشعر:
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القرنفل البودر.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زبدة الشيا.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.
طريقة عمل وصفة القرنفل لتنعيم الشعر:
- قومي بإحضار طبق مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زبدة الشيا وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.
- ويتم وضع هذا الطبق في الميكرويف ونتركه لعدة ثواني لذوبان زبدة الشيا مع الفازلين وبعد ذلك نضيف إليهم ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القرنفل البودر.
- ثم نقوم بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا ونضع ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون ويتم تقليبهم مع بعض للحصول على خليط متجانس.
- ويتم تمشيط الشعر أولا ثم نقوم بوضع هذه الوصفة عليه ونتركها لمدة نصف ساعة تقريبا وبعد ذلك قومي بغسل الشعر بإستخدام الماء الفاتر والشامبو أو البلسم.
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