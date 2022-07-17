وردي خدودك.. النشا والبنجر لتوريد الخدود والشفايف بلون وردى لامع بطريقة طبيعية بدون مكياج

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وردي خدودك.. النشا والبنجر لتوريد الخدود والشفايف بلون وردى لامع تعرفي على كيفية توريد الشفايف باستخدام البنجر، يعد البنجر من أكثر النباتات المفيدة للصحة والجسم والبشرة والشعر لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة البشرة وتعمل على توريد الشفتين، ويمكننا استخدام البنجر في عمل تنت لتوريد الشفايف وهو أحمر شفاه طبيعي يعطي لون طبيعي على البشرة أحمر مائل إلى الموف ويزيد من نضارة الشفتين ويجعلهما أكثر ترطيبًا ونعومة وبدون أي جلد زائد. كيفية توريد الشفايف باستخدام البنجر مكونات عمل تنت البنجر:- حبة بنجر حجمها متوسط.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ماء ورد.

زيت لافندر العطري.

مصفاة. طريقة تحضير تنت البنجر في المنزل:- أول خطوة تتمثل في غسل ثمرة البنجر جيدًا ثم قومي بتقشير قشرتها الخارجية وتقطيعها إلى قطع صغيرة ثم قومي بوضعها داخل الكبة الكهربائية حتى تصبح ناعمة تمامًا ومهروسة بشكل جيد.

بعد ذلك قومي بإضافة الزيت والماء والمكونات إلى عجينة البنجر حتى تصبح عبارة عن عجينة طرية ويمكنك تصفيتها من الماء بواسطة المصفاة حتى تصبح العجينة خالية من أي سوائل.

ثم قومي بوضع العجينة داخل علبة كريم صغيرة زجاجية ويجب أن تكون العلبة نظيفة تمامًا وأحكمي غلقها ثم قومي بوضعها داخل الثلاجة لعدة دقائق حتى تتماسك قليلًا.

بيديك أو بفرشاة وضع أحمر الشفاه قومي بفرد التنت على شفتيك واستخدميه يوميًا كروج طبيعي في الخروجات أو لمعالجة شفاهك من أي أعراض منها الجفاف أو التشقق أو اللون الباهت.

حتى لا يتأثر تنت البنجر بالعوامل الخارجية للجو وخاصة الحرارة الشديدة يجب عليك الاحتفاظ به داخل الثلاجة حتى يظل متماسك ومحافظًا على لونه وفعاليته. طريقة عمل أحمر شفاه طبيعي بالبنجر المكونات المطلوبة:- ثمرة بنجر كبيرة الحجم.

عسل نحل طبيعي.

ملعقة صغيرة من نشا الذرة. طريقة تحضير تنت البنجر بالنشا:- قومي بغسل البنجر بماء فاتر وقومي بتقشيره جيدًا ثم قومي بوضعه داخل الخلاط الكهربائي حتى يتم هرسه جيدًا.

أضيفي إليه ملعقة النشا وبعدها ملعقة العسل وقلبيه جيدًا حتى يتجانس مكوناته ويصبح عبارة عن معجون ناعم.

ضعيه في علبة زجاجية واستخدميه يوميًا واحتفظي به داخل الثلاجة حتى لا يفسد. عمر شويل - جدة وردي خدودك.. النشا والبنجر لتوريد الخدود والشفايف بلون وردى لامع بطريقة طبيعية بدون مكياج - ثقفني

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