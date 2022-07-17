نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة ملهاش مثيل لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وجعله زي الحرير في 3 أيام فقط في المقال التالي
تذهب العديد من الفتيات إلى بعض المراكز التي تعمل على تنيعم الشعر وتجعله مثل الحرير حيث نلاحظ أن البعض من الفتيات يعانون من مشكلات الشعر المختلفة ومنها مشكلة جفاف الشعر وتقصفه وخشونته وجميع هذه المشكلات تجعل الفتيات يظهرون بشكل غير مقبول وعملت الكثير من هؤلاء الفتيات الذين يعانون من هذه المشكلة يقومون بالذهاب إلى بعض المراكز التي تعمل على تنعيم الشعر بإستخدام الكيرياتين او البروتين ولكن هذه الطريقة تتم بأغلى الاسعار وعلينا بالمحافظة على هذه التكلفة وبإمكاننا إستخدام خلطات طبيعية تعمل على تنعيم الشعر بدل عن الكيرياتين والبروتين ومن هذه الخلطات الطبيعية هي خلطة البيض والمياه الغازية والخميرة والأرز والنشا وغيرها من الوصفات الطبيعية وغيرها، حيث يمكننا إستخدام خلطة البيض والخميرة التي تعمل على فرد الشعر خلال ثلاث أيام فقط ولا توجد هناك خلطة تساعد على تنعيم الشعر في اسرع وقت مثل هذه الخلطة، وعليكي من الآن التمتع بشعر ناعم مثل الحرير عن طريق إستخدام تلك الوصفة التي سوف نقدمها إليكي، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل خلطة لتنعيم الشعر ونقدم إليكي مكونات عمل هذه الخلطة للحصول على شعر جذاب.
تلجأ الكثير من السيدات والفتيات إلى إستخدام بعض الخلطات التي يعتقدون أن هذه الخلطات تعمل على تلف الشعر حيث يمكننا إستخدام بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على تنعيم الشعر وتعبتر وصفة النشا من الوصفات التي تشارك في تنعيم الشعر وتجعله مثل الحرير وبنتائج تلك الوصفة السحرية نستغني عن اي خلطات أخرى.
مكونات عمل وصفة لتنعيم الشعر في ثلاث أيام
- حبتان إثنان من البيض.
- كوب واحد من المياة الغازية.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
طريقة عمل وصفة لتنعيم الشعر في ثلاث أيام
- قومي اولا بغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر مائل للدفئ وبالشامبو المناسب لنوع شعرك حتى تتمكنين من الحصول على شعر نظيف وتتمكنين من تفتح مسام فروة الرأس.
- بعد غسل الشعر جيدا بالماء والشامبو اتركي شعرك في الهواء حتى يجف جيدا مع التمشيط الجيد بالمشط الخشبي.
- بعد جفاف وتمشيط الشعر قومي بتحضير حبتان من البيض وعليكي بوضعهما على الشعر وفي فروة الرأس وعليكي بدعك البيض في الشعر جيدا ثم قومي بإضافة كوب واحد من المياة الغازية وقومي بدعك المياة مع البيض وضعي معها ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة.
- بعد وضع هذه المكونات قومي بوضع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع وثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وقومي بدعك الشعر وفروة الرأس جيدا بهذه المكونات واتركي تلك الوصفة على شعرك لمدة ساعتين.
- بعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل الشعر مرة اخرى بالماء البارد حتى يصبح الشعر نظيف وعليكي بتكرار تلك الوصفة يوميا وخلال ثلاث ايام تحصلين على شعر ناعم كالحرير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة ملهاش مثيل لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وجعله زي الحرير في 3 أيام فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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