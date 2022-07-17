وصفة ملهاش مثيل لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وجعله زي الحرير في 3 أيام فقط

تذهب العديد من الفتيات إلى بعض المراكز التي تعمل على تنيعم الشعر وتجعله مثل الحرير حيث نلاحظ أن البعض من الفتيات يعانون من مشكلات الشعر المختلفة ومنها مشكلة جفاف الشعر وتقصفه وخشونته وجميع هذه المشكلات تجعل الفتيات يظهرون بشكل غير مقبول وعملت الكثير من هؤلاء الفتيات الذين يعانون من هذه المشكلة يقومون بالذهاب إلى بعض المراكز التي تعمل على تنعيم الشعر بإستخدام الكيرياتين او البروتين ولكن هذه الطريقة تتم بأغلى الاسعار وعلينا بالمحافظة على هذه التكلفة وبإمكاننا إستخدام خلطات طبيعية تعمل على تنعيم الشعر بدل عن الكيرياتين والبروتين ومن هذه الخلطات الطبيعية هي خلطة البيض والمياه الغازية والخميرة والأرز والنشا وغيرها من الوصفات الطبيعية وغيرها، حيث يمكننا إستخدام خلطة البيض والخميرة التي تعمل على فرد الشعر خلال ثلاث أيام فقط ولا توجد هناك خلطة تساعد على تنعيم الشعر في اسرع وقت مثل هذه الخلطة، وعليكي من الآن التمتع بشعر ناعم مثل الحرير عن طريق إستخدام تلك الوصفة التي سوف نقدمها إليكي، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل خلطة لتنعيم الشعر ونقدم إليكي مكونات عمل هذه الخلطة للحصول على شعر جذاب.

تلجأ الكثير من السيدات والفتيات إلى إستخدام بعض الخلطات التي يعتقدون أن هذه الخلطات تعمل على تلف الشعر حيث يمكننا إستخدام بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على تنعيم الشعر وتعبتر وصفة النشا من الوصفات التي تشارك في تنعيم الشعر وتجعله مثل الحرير وبنتائج تلك الوصفة السحرية نستغني عن اي خلطات أخرى.

مكونات عمل وصفة لتنعيم الشعر في ثلاث أيام

حبتان إثنان من البيض.

كوب واحد من المياة الغازية.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة عمل وصفة لتنعيم الشعر في ثلاث أيام