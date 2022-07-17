طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بكل سهولة في المنزل

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عمر شويل - جدة طريقة عمل كرات البطاطس المحشية، البطاطس تتصدر قائمة الأكثر طلباً من جميع الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، حيث يعشقها الجميع ويفضلون تناولها بأشكالها المختلفة سواء مقلية أو مسلوقة أو محشية، فهي بجميع أنواعها لذيذة وشهية ويمكن تناولها في الإفطار والغداء والعشاء، ولكن نجد أن البطاطس المحشية الأكثر طلباً من الأبناء.
لذلك تحاول الأمهات تحضيرها في المنزل، ولكن لا تكون بنفس طعم ومذاق كرات البطاطس المحشية المتواجدة في المطاعم، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة عمل البطاطس المحشية في المنزل بنفس طعم البطاطس في المطاعم، لذا سوف نوضح لكم طريقة عمل كرات البطاطس المحشية.
طريقة عمل كرات البطاطس المحشية
يمكن عمل أشكال البطاطس المختلفة في المنزل بنفس طعم البطاطس التي يتم تقديمها في المطاعم، حيث يتوجه البعض بشكل يومي للمطاعم لتناول كرات البطاطس المحشية، فهي تتميز بطعمها الشهي واللذيذ، ويمكن تناولها بجانب الكاتشب والمايونيز، لذا نجد جميع الشباب يقبلون عليها عند تحضيرها، ونظراً لبحث الأمهات عن الطريقة، يمكن تحضيرها في المنزل من خلال توفير المكونات التالية.
مكونات وصفة كرات البطاطس المحشية
- 2 حبة من البطاطس كبيرة.
- جبنة فيتا وموتوزريلا.
- زبدة.
- دقيق.
- زيت للقلي.
- حليب.
- ملح وفلفل أسود.
خطوات تحضير كرات البطاطس المحشية
عند تقديم كرات البطاطس المحشية يقبل عليها الأطفال والكبار، فهي لذيذة وشهية، كما إنها مفيدة للجسم وتعطيه نسبة طاقة عالية تساعدهم على النشاط طوال اليوم، لأنها تحتوي على النشويات والفيتامينات والكالسيوم من الحليب، ويمكن تحضيرها في المنزل من خلال إتباع الخطوات التالية.
- الخطوة الأولى يتم فيها تقشير البطاطس.
- نقطع البطاطس ونضعها في ماء على النار حتى يتم سلقها.
- نهري البطاطس ونضيف إليها ملح وفلفل أسود وزبدة.
- نضع البطاطس في الثلاجة لمدة ساعة.
- نخرج البطاطس ونقوم بتكشيلها إلى كرات ونضع داخل كل كورة كمية من جبن الفيتا والموتوزريلا.
- نحضر صينية مدهونة بالزيت ونرص فيها البطاطس.
- بعدها نحضر وعاء ونضع فيه كمية من الزيت على النار وبعدها يتم إضافة الدقيق إلى الزيت ويتم التقليب حتى يصبح لونه ذهبي.
- نضيف الحليب إلى الدقيق ويتم التقليب حتى يصبح القوام كريمي.
- تليها خطوة إضافة البشاميل إلى كرات البطاطس في الصينية ويدخل الفرن لمدة عشر دقائق.
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