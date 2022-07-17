استخدام بديل لصوص البشاميل.. طريقة وصفة الأرز بالبشاميل والخضروات

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الأرز بالبشاميل والخضروات، بدلًا من المكرونة بالبشاميل ماذا عن استخدام آخر لصوص البشاميل الشهي اللذيذ؟ فهناك وصفة الأرز بالبشاميل والخضروات تلك الأكلة الشهية الغنية بعدد لا حصر له من الفيتامينات والعناصر الغذائية لهذا فهي وجبة غذائية كاملة متكاملة للكبار والصغار بالإضافة لأنها وجبة جديدة وتجربة مختلفة للجميع نعرفكم بها اليوم.
مكونات وصفة الأرز بالبشاميل والخضروات
نحتاج في تلك الوصفة إلى تحضير صوص البشاميل واللحم المفروم المعصج ومن ثم الأرز من أجل أن نتمكن من إدخال جميع تلك المكونات مع بعضها البعض ونجعلها في تناغم سويًا حتى لا يكون هناك مذاق غريب ونحصل على النتيجة النهائية لوصفة المكرونة بالبشاميل ونبدأ أولًا بمكونات اللحم المفروم المعصج:
- زيت ذرة: ملعقة.
- لحم مفروم: ½ كيلو جرام.
- زعتر: ربع ملعقة حجم أصغر.
- بصل: حبة حجمها متوسط.
- صلصة طماطم: كمية لا تقل عن ثلاث ملاعق.
- ملح: ربع ملعقة.
- روز ماري: ربع ملعقة.
- فلفل رومي أخضر: حبة مقطعة مكعبات.
مكونات صوص البشاميل
- حليب سائل: لتر كامل.
- زبدة: أربع ملاعق.
- خليط من الجبن: حسب الرغبة.
- دقيق: أربع ملاعق نفس كمية الزبدة.
- كريمة طهي او جبن كريمي: نصف كوب.
مكونات الأرز
- بازلاء وجزر وفاصولياء خضراء: نصف كوب من كل مكون.
- قرفة: رشة بسيطة.
- أرز أبيض: حسب العدد ويكون مطبوخ.
- فلفل أسمر: ربع ملعقة.
- كريمة طبخ: نصف كوب.
- جوزة الطيب: أقل من ربع الملعقة.
- ملح: ربع ملعقة.
طريقة عمل الأرز بالبشاميل والخضروات
- يتم تحضير اللحم المفروم أولًا فنضع الزيت في المقلاة لكي يسخن وبعدها يضاف البصل المفروم والفلفل المكعبات.
- عندما يذبلا نضع اللحم والتوابل الخاصة به ونقلب عدة مرات لتتداخل التوابل ثم نضيف مقدار الصلصة المرغوب ونترك اللحم ينضج.
- ثم نحضر صوص البشاميل ففي وعاء عميق نضع الزبدة على النار لتذوب ثم يضاف لها الدقيق ويقلب مع الزبدة جيدًا.
- وبعدها نبدأ بصب الحليب بالتدريج مع التقليب والاستمرار في ذلك حتى لا نحصل على تكتلات وعندما يصير القوام خفيفًا نضيف خليط الجبن وكريمة الطهي حتى تذوب جميع المكونات.
- بذلك أصبح الصوص واللحم المفروم جاهزًا ونبدأ بتجهيز الأرز حيث يوضع جزء من الأرز في قاعدة صينية بايركس ثم اللحم المفروم ثم الخضروات والجبن الكريمي ثم طبقة الأرز الأخيرة.
- ويغطى المزيج بصوص البشاميل ويوضع في الفرن.
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