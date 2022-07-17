نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون جبار ضعيه علي التجاعيد ستختفي فورا مهما كان عمرك 70 أقوي مكون طبيعي لشد البشرة وإزالة البقع الداكنة في المقال التالي
مكون يعاني الكثير من السيدات كبار السن من تواجد التجاعيد على الوجه بنسبة كبيرة مما يسبب لهم الاحراج الشديد وبحثت الكثير من هؤلاء عن طرق طبيعية يمكن من خلالها التخلص من التجاعيد بشكل نهائي، وذلك بدلا من شراء المنتجات الكيمائية غالية الثمن ولا تعطي نتيجة مرضية، ومع البحث تم إيجاد وصفة لبان الذكر حيث نعرف جميعا بأن اللبان يكون بمثابة كولاجين طبيعي للجسم ويقضي على التجاعيد ويجعل البشرة بيضاء مثل الثلج وسوف نوضح مكونات هذه الوصفة وطريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.
مكونات وصفة مقاومة التجاعيد
تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل وهي مكونات سهلة وبسيطة وسوف نوضح مكونات هذه الوصفة من خلال النقاط التالية..
- لبان ذكر.
- ماء.
- بن.
- زيت زيتون.
- النشا.
طريقة تحضير وصفة مقاومة التجاعيد
تحضر هذه الوصفة بخطوات سهلة وبسيطة ويمكن للجميع عملها في المنزل بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..
- نحر وعاء ونضع به اللبان مع الناء ونضعهم على النار وعند تمام الغليان نرفع الخليط من على النار.
- ثم نقوم بتغطية الخليط وتركه يبرد جانبا وبعد ذلك نصفيه ونضع به البن والنشا.
- ونقوم بتقليب المكونات جيدا حتى نحصل على قوام كريمي.
- ثم نضع زيت الزيتون ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس جيدا.
- نضع الخليط على البشرة لمدة ٣٠ دقيقة ثم نقوم بشطفها جيدا.
- سوف نلاحظ مدى فاعلية الوصفة في التخلص من التجاعيد من أول استعمال.
وصفة الخميرة لعلاج التجاعيد
تعد الخميرة من المكونات الطبيعية التي لها فاعلية كبيرة في تقليل التجاعيد وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.
المكونات:
- خميرة.
- زبادي.
- زيت زيتون.
طريقة التحضير:
- نحضر وعاء ونضع به المكونات السابقة ونقوم بتقليب جميع المكونات جيدا.
- نضع الخليط على كل البشرة لمدة ١٥ دقيقة ثم نقوم بغسله جيدا.
- يتم ترطيب البشرة جيدا للحصول على نتيجة فعالة.
- نلاحظ أن تلك الوصفات لها فاعلية كبيرة في القضاء على التجاعيد وتفتيح البشرة بشكل كامل.
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