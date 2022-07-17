نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صاروخ الجمال.. لبان الدكر وماء الورد لتقشير الجسم والبشرة من السواد والبقع الغامقة نتيجة رهيبه في المقال التالي
تعرفي على طريقة عمل وستخدام كريم لبان الذكر والنشا لتفتيح البشرة وتقشيرها والتخلص من تجاعيدها، فالبشرة مع مرور الوقت يغزوها التجاعيد والخطوط الدقيقة التي قد تتسبب في إزعاج الكثير من السيدات لأن المرأة تحب أن تظل شابة مهما مرّ بها العمر، وكان اللبان الذكر واحدًا من أشهر المكونات وأكثر قدمًا في شد البشرة وله فوائد عظيمة في الكثير من الأمور الحياتية ويدخل في تحضير الكثير من وصفات الشعر والبشرة والتنحيف وغيرها.
طريقة عمل كريم لبان الذكر والنشا للتفتيح
المكونات اللازمة:-
- خمس حبات كبيرة من لبان الكر.
- ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.
- ماء ورد.
- قطع ثلج.
خطوات وطريقة عمل ماسك النشا ولبان الذكر:-
- قومي بنقع حبات اللبان الذكر في كوب صغير به كمية وفيرة من الماء واتركيه منقوع بداخله لمدة يوم كامل.
- بعد ذلك قومي بإضافة نشا الذرة وماء الورد مع اللبان الذكر وقلبيه جيدًا ثم قومي بتصفيته من الماء.
- ضعي خليط اللبان الذكر والنشا مع ماء الورد داخل الخلاط الكهربائي حتى يتم طحنهم جيدًا ويصبح قوامهم كريمي ناعم.
- اغسلي بشرتك أو المنطقة التي ترغبين في تفتيحها وشدها بالماء الدافئ ثم قومي بفرد الخليط عليها بطبقة كثيفة ودلكي جيدًا.
- اتركي الخليط على بشرتك لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة بحيث يجف تمامًا ثم قومي بشطفه جيدًا بماء بارد.
- يمكنك تمرير قطعة من الثلج على بشرتك بعد استخدام الماسك وتنظيف بشرتك منه حيث أن الثلج يعمل على سد المسام المفتوحة.
- استخدمي هذه الوصفة من مرتين إلى ثلاث مرات من كل أسبوع وستجدي نتائج مذهلة بعد أسبوع واحد من الاستخدام.
- بعد استخدام هذه الوصفة يجب أن تقومي بترطيب بشرتك باستمرار حتى تحصلي على النتائج التي ترغبين فيها في وقت أقل من الممكن.
وصفة الموز لشد البشرة
مكونات الوصفة:-
- موزة كبيرة.
- ملعقة زيت زيتون.
- ملعقتان صغيرتان من عسل النحل الأبيض.
طريقة عمل وصفة الموز لشد البشرة:-
- أضيفي كل المكونات مع بعضها واهرسيهم جيدًا حتى يتجانسوا.
- بنفس الطريقة السابقة قومي بتطبيق الوصفة على بشرتك وكرريها مرتين من كل أسبوع.
منقوع لبان الذكر
لبان الذكر لها فوائد عديده للبشره والشعر واكتسب شهرة في الفترة الأخيرة ودخل في جميع الوصفات والكريمات لذلك له فوائد كثيره عند نقع ملعقة من لبان الذكر لمده ليله كامله وشرب هذا المنقوع:-
- يساعد في تقويه جهاز المناعه ومزيل لجميع الالتهابات.
- يساعد في الوقاية من أمراض السرطان.
- يحسن من صحة الجلد والشعر.
- يعالج الجهاز الهضمي وقرح المعدة.
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