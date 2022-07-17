نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لماذا لا نخسر الوزن حتى عند اتباع الحمية الغذائية؟ إليكم أشهر الأسباب في المقال التالي

عمر شويل - جدة خسارة الوزن في الحمية الغذائية، خسارة الوزن الزائد كثيرًا ما تكون سهلة في الفترة الأولى من اتباع الحمية الغذائية ولكن بعد فترة من ذلك يصبح من الصعب خسارة الوزن وكأن الجسم يقاوم خسارة الوزن ولكن هناك أسباب عديدة وراء عدم خسارة الوزن بالرغم من اتباع الحمية الغذائية أو النظام الغذائي الصحي فما هي أسباب عدم خسارة الوزن؟

أسباب عدم خسارة الوزن أثناء اتباع الحمية الغذائية

عدم ممارسة الرياضة

اتباع أي نوع من الرياضة هام في فترة خسارة الوزن لتحفيز حرق الدهون المتراكمة في أجزاء الجسم المختلفة وفي نفس الوقت الحفاظ على الكتلة العضلية ونجد أن البعض يقوم بممارسة الرياضة ولا يلتزم بالنظام الغذائي الصحي فلا يلاحظ أي خسارة في الوزن بالتأكيد.

تناول السكريات والكربوهيدرات

من الصحيح أن نتوقف عن تناول الكثير من السكريات أثناء الحمية الغذائية فهناك أنواع من السكريات يصعب حرقها وتزيد من السعرات الحرارية فمثلًا تلك الموجودة في العصائر الطبيعية أو المشروبات المحلاة تقلل من معدل خسارة الوزن فيجب الالتزام بالمعدل الطبيعي من السكريات يوميًا، وكذلك الأمر للكربوهيدرات فإذا كانت نسبتها أقل كانت خسارة الوزن أسرع وأسهل.

قلة النوم

اذا لم تنم لوقت كافي حسب احتياج الجسم هناك فرصة كبيرة لأن نصاب بالسمنة سواء كانت الفئة المعنية كبارًا أو صغارًا وذلك بسبب تأثير هرمون الكورتيزول.

سعرات حرارية كثيرة

الاعتقاد الشائع بتقليل كمية الطعام من أجل خسارة الوزن اعتقاد غير صحيح والأصح هو تقليل عدد السعرات الحرارية لأنها الأهم حيث يمكن أن نقوم بتناول العديد من الأصناف ولكنها صحية ولا تحتوي على سعرات حرارية كثيرة في حين أن بعض الأصناف على الرغم من كميتها البسيطة إلا أنها ذات محتوى مرتفع من السعرات فيجب أن نراعي عدد السعرات الحرارية في الطعام بالمقام الأول.

قلة كمية الماء

الماء يسرع من معدل الحرق بالجسم وخاصةً إذا تم تناوله قبل وجبة الطعام بنصف ساعة فمن ناحية هو يسبب الشبع ومن ناحية أخرى يحسن من معدل الحرق بالإضافة إلى قدرة الماء على تحفيز عملية الحرق بنسبة تصل إلى 30% بدون وجود الماء.