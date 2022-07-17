فطائر الطاسة السريعة بدون فرن أو بيض بمكونات اقتصادية بحشوات مختلفة للعشاء والإفطار

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فطائر الطاسة السريعة بدون فرن تبحث الأمهات دائماً عن وصفات ومعجنات تكون سريعة ولذيذة وشهية يمكن أن يحضروها في وجبة الغذاء أو العشاء أو الإفطار، في فصل الصيف يحب الجميع تناول المعجنات و الفطائر الخفيفة على المعدة التي لا تسبب ثقل في الهضم، ولذلك سنقدم لكم طريقة تحضير أحلى وأطعم فطائر بدون فرن أو إضافة بيض بمكونات بسيطة واقتصادية متوفرة في جميع المنازل، وهذا النوع من الفطائر يشبه الفطير المشلتت والفطير الشرقي، كما يمكنك حشوها حشوات كثيرة جدًا المتوفرة لديك في المنزل والتي يفضلها الأبناء وأفراد أسرتك كما يمكنك تقديمها سادة بدون حشوات وتقديمها بجانب العسل الأبيض و الجبنة. مقادير فطائر الطاسة 3 كوب دقيق.

نصف معلقه صغيره ملح.

ماء دافئ للعجن.

3 معالق كبيرة من الحليب البودر.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. الحشوات إختياري كوب من الجبنة المشكل.

عصاج لحمة مفرومة.

سوسيس.

قطع دجاج.

زيتون.

فلفل ألوان. طريقة تحضير فطائر الطاسة في البداية نقوم بنخل الدقيق قبل تحضير فطائر الطاسة.

ثم نضع الدقيق في وعاء كبير ونضيف عليه البيكنج بودر و الملح والحليب البورد.

نقلب المكونات الجافة مع بعضهم جيدًا حتى يمتزجا.

بعد ذلك بالتدريج نقوم بإضافة الماء الدافئ على الدقيق مع العجن حتى تكتفي العجينة.

نقوم بعجن الفطائر جيداً حتى تلم الفطائر ويصبح قوام العجينة طري وناعم، لابد من عجنها لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

بعد العجن نقوم بتقسيم العجينة 6 كور متساويه

ثم نقوم بتغليف القطع بالقليل من الزيت ونغطيها ونتركها ترتاح لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نقوم بفرد الفطائر بالزيت علي سطح الرخامة ونفردها حتى يصبح قوام العجينة شفاف.

نأتي بحشوة المتواجدة المتوفرة لديك ونقوم بوضعها على طرف العجينة ونقوم بلف الفطائر من بداية الطرف ونقوم بلفها رول وبين كل لفه ولفه نمسح بزيت.

نستمر بهذه الطريقة في جميع قطع فطائر الطاسة.

بعد ذلك نأتي بطاسة غير قابلة للالتصاق ونقوم بتوزيع القليل من الزيت بداخلها.

نضعها على نار متوسطة عندما تسخن الطاسة نقوم بوضع الفطائر.

نتركها حتى تأخذ اللون الذهبي من الاسفل ونقلبها على الوجه الآخر ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي و تتحمر من الطرفين.

ثم نقدمها للطعام وهي ساخنة بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة فطائر الطاسة السريعة بدون فرن أو بيض بمكونات اقتصادية بحشوات مختلفة للعشاء والإفطار - ثقفني

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