طريقة عمل المايونيز الحار في المنزل ألذ الصوصات

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عمر شويل - جدة طريقة عمل المايونيز الحار، الكاتشب والمايونيز من أكثر الصلصات التي يعشقها الكبار والصغار بجانب الأطعمة، حيث ينتظرون الأمهات وضع المايونيز والكاتشب بجانب الأطعمة مثل الكريب والبيتزا والشاورما والمشويات وغيرهم من الأكلات اللذيذة التى يعشقها الجميع، لذلك تضطر معظم الأمهات شراء كميات كبيرة من المايونيز بشكل يومي لأبنائها.

مما يؤثر على الميزانية الشهرية نتيجة زيادة ارتفاع معظم الأسعار، مما جعل الأمهات تبحث عن طريقة عمل المايونيز في المنزل بدلاً من شرائه، وبمكونات تكون مفيدة لأبنائها، لذا سوف نوضح لكم طريقة عمل المايونيز الحار في المنزل بمكونات موفرة وسوف ينال إعجاب أولادك.

طريقة عمل المايونيز الحار في المنزل

كثير من الشباب والكبار لا يتقبلون تناول الأطعمة سريعة التحضير إلا بتواجد المايونيز، حيث أن هناك البعض الذين يعشقونه ويتناولونه بجانب جميع الأطعمة، لأنه من الصلصات المميزة في الطعم، ويمكن تناولها بجانب دجاج البانيه أو البروستيد أو البطاطس أو الشاورما وغيرها من الأكلات السريعة، ونظراً لكثرة البحث عن طريقة عمله، فيمكنك سيدتي تحضير المايونيز في المنزل بكل سهولة من خلال توفير المكونات التالية.

مكونات المايونيز الحار

نصف كوب من الحليب.

ملعقة من الدقيق كبيرة.

1 ملعقة من السكر.

فلفل أسود.

فلفل حار.

ملعقتين من الخل.

ملح.

ملعقة من الزيت النباتي.

خطوات تحضير المايونيز الحار

تعتبر معظم مكونات المايونيز مفيدة لصحة الجسم، حيث يتم تحضيره من الحليب الذي يغذى الجسم بالكالسيوم، كما يحتوي على الدقيق الذي يحتوي على النشويات المفيدة لصحة الجسم والتي تعطيه طاقة عالية، لذلك فهو مفيد للجسم، ويمكن تحضيره في المنزل والتوفير بدلا من شرائه، كما أن طريقة التحضير تتمثل في إتباع الآتي.