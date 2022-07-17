سر عمل الكبده الإسكندرانى بالطريقه الأصليه بتاعت عربيات الشارع وتحدي بنفس الطعم و الريحة ملهاش مثيل

سرالكبدة الاسكندراني من الأكلات الشهية جدا والتي يحبها الجميع إلى جانب أن الكبدة تحتوي على نسبة عالية من الحديد وذلك ينصح بها الأطباء لتناولها لعلاج الأنيميا وفقر الدم، ويتم عمل الكبدة بكثير من الطرق وتختلف في طعمها على حسب الخلطة والطريقة التي تم عملها بها وتشتهر طريقة الكبدة الإسكندراني أنها من أفضل طرق عمل الكبدة إلى جانب طعمها اللذيذ والمميز وتكون خطوات عملها سهلة وبسيطة وسوف نوضح طريقة عمل الكبدة من خلال هذا المقال.

مكونات عمل الكبدة الإسكندراني

تتكون طريقة عمل الكبدة من مكونات سهلة وبسيطة وموجودة في كل منزل وسوف نوضح مكونات عمل الكبدة من خلال النقاط التالية..

نصف كيلو كبدة.

ملعقة خل.

ملح.

فلفل أسود.

٥ فصوص ثوم.

سمنة

طريقة تحضير الكبدة الأسكندراني

تحضر هذه الوصفة بخطوات سهلة وبسيطة ويمكن للجميع عملها في المنزل بكل سهولة وسوف يجدون طعمها مثل كبدة المطاعم وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..

يجب أن نقطع الكبدة إلى شرائح صغيرة متساوية.

نحضر الكبدة ونضع عليها ملعقة من الملح، الفلفل الأسود مع الخل ونفرك الكبدة جيدا بهذه المكونات.

ثم نقوم بهرس الثوم ووضعه على الكبدة وتقليبها جيدا بتلك المكونات.

نحضر طاسة ونضع بها ملعقة من السمن ثم نقوم بتحمير الكبدة بها.

تستوي الكبدة سريعا ولا تأخذ وقت على النار أكثر من عشر دقائق.

نجدها من الوجبات السريعة التي تحضر وتوضع في ساندوتشات ونتناولها بالهناء والشفاء.

طريقة عمل الكبدة بالبصل

يعشق الكثير منا الكبدة مع البصل والطماطم وتحضر بمكونات سهلة وبسيطة وسوف نوضح خطوات تحضيرها من خلال النقاط التالية.

المكونات:

نصف كيلو كبدة.

٢ بصلة مفرومة.

نصف كيلو فلفل اخضر.

ملح.

فلفل.

كمون.

توابل كبدة.

زيت.

شطة.

حبة طماطم مقطعة قطع صغيرة.

طريقة التحضير: