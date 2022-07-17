لشعر ناعم كالحرير.. استخدمي كريم بانثينول لفرد الشعر المجعد بكل سهولة

وصفة كريم بانثينول لفرد الشعر، يحرص العديد من السيدات والفتيات على العناية بشعرهم للوصول إلى شعر ناعم وصحي خالي من التساقط وتقصف الشعر، لذلك قد يلجأ العديد منهن إلى استخدام المواد الكيميائية التي تساعد وبشكل كبير في معالجة الشعر في أسرع وقت ولكن قد يتعرض العديد منهن للتحسس نظير استخدام هذه المواد، لذلك يفضلن المواد الطبيعية حيث يعد كريم البانثينول من الكريمات الضرورية والتي لا يخلو منزل منه لما يحتوي على فوائد عديدة للبشرة والشعر، علاوة على ذلك يمكنك الاعتماد عليه في تنعيم الشعر بشكل كبير وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

كريم بانثينول لفرد الشعر المجعد

يمكنك وبكل سهولة الحصول على كريم بانثينول وصفة لفرد الشعر وذلك من خلال الآتي:

يتم إحضار أنبوبة من كريم بانثينول وإضافة كل من مقدار ملعقة من زيت الشيا، وكذلك ملعقة من زيت الجلسرين، وكذلك مقدار من زيت الأرجان، وكذلك مقدار من ملعقة من زيت الجوجوبا، وكذلك زيت الأفوكادو.

قومي بخلطهم جيداً مع بعض للحصول على مزيج متجانس.

يتم أخذ القليل من الخليط وتوزيعة على الشعر بشكل كامل وتركه لمدة عدة ساعات على الشعر.

قومي بغسل الشعر جيدًا بعد ذلك.

لاحظي النتيجة الفورية فور الاستخدام.

وصفة أخرى للكريم

كما يمكنك وضع أنبوبة كريم بانثينول، وإضافة أربع ملاعق من زيت جوز الهند وخلطهم جيداً.

يتم وضع القليل من الخليط على الشعر وتركة لمدة لا تقل عن ساعة، ثم يغسل الشعر جيداً، وتكرر باستمرار للوصول للنتيجة المرغوب فيها.

فوائد البانثينول للشعر

حيث إن البانثينول له فوائد عديدة للشعر والتي تتمثل في الآتي:

يعمل على تنعيم الشعر بشكل كبير.

يقلل من هيشان الشعر وتقصفه.

يساعد في القضاء على إلتهابات فروة الرأس.

يخفف من حكة الرأس.

يعمل على ترطيب الشعر بشكل كبير ومعالجته.

يمنحك مظهر لامع للشعر بشكل طبيعي.

يساعد على تجديد بصيلات الشعر وتقويتها.

يقلل من ظهور الشعر الأبيض والحفاظ على الشعر بشكل كبير.

في الختام فقد تعرفنا على وصفة كريم بانثينول لفرد الشعر وطريقة تحضير الوصفة بشكل سهل وسريع، كما تعرفنا على فوائد كريم البانثينول للشعر.