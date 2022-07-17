كيك روعة بمكونات بسيطة “طريقة جديدة” كيكة هتبهر أسرتك

كيك روعة بمكونات بسيطة هي واحدة من أهم وصفات الحلويات والمعجنات التي تبحث عنها السيدات، من أجل تقديم وصفة وطريقة جديدة لصنع كيكة هتبهر أسرتك، ومن خلال هذا التقرير سوف نوفر لكي عزيزتي أكثر من طريقة مبهرة ومميزة، وذلك لتقومي بتطبيق الطريقة المناسبة اليكي بشكل اكبر، وذلك لاختلاف بعض الأنواع عن الأخري من حيث المقادير أو المكونات، التي قد تتزايد في نوع دون الآخر أو تقل في نوع دون الآخر، كذلك هناك تقنية معينة لتحضير كل نوع من تلك الكيكات المميزة، إلا أنها جميعا وصفات مجربة ونالت استحسان جميع الأسرة.

كيك روعة بمكونات بسيطة “طريقة جديدة”

نوفر لكي مكونات كيك روعة وخطوات تحضير هذا الكيك، حتي تسعديي بها اسرتك في وجبة الفطور، أو تتناوليها مع كوب من الشاي بعد عمل منزلي طويل، لو تقدميها لأطفالك في النادي من أجل ضمان عدم الإقبال علي شراء بعض المواد الغذائية المعلبة أو التي تحتوي علي الوان صناعية ومواد حافظة، والتي لها تأثير سئ علي صحة الأطفال، لذلك احرصي دائما علي تحضير الوجبات المميزة والمفضلة لا ولادك في المنزل وسوف يقبلوا علي تناولها، خاصة إذا شاركوا في تحضيرها

2 كوب دقيق.

4 بيضة.

6 سمن بلدي.

1/4 كوب زيت.

1/2 لبن مغلي.

3/4 كوب سكر.

ذرة ملح.

فانيليا.

معلقة صغيرة بيكنج بودر.

خطوات تحضير الكيكة في المنزل

من أجل الاستمتاع بتلك الوصفة اللذيذة، والتي يطلق عليها البعض كيك الحليب الساخن، عليكي تتبع تقنية معينة لتحضير الكيك بشكل مضبوط والاستمتاع بكيكة هشة خفيفة ومميزة، خاصة أنة يتم تسخين الحليب مع السمن البلدي حتي الغليان، وهي خطوة تجعل البعض يتخوف من تحضير هذا الكيك، إلا أنها وصفة مضمونة 100%