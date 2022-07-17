لشعر جذاب وملفت.. اصبغي شعرك بالحناء بدون أي مواد كيميائية

صبغ الشعر بالحناء، ترغب العديد من السيدات والفتيات في تلوين الشعر من وقت لآخر وذلك للتمتع بمظهر مختلف وجديد، علاوة على ذلك يفضلن العديد منهن إلى استخدام الصبغات الكيميائية التي تمنحك لون مثالي وبنفس الدرجة التي ترغب فيها، كما أنه تؤثر على الشعر بشكل سلبي وتسبب له العديد من المشاكل عند كثرة استخدامها من تساقط الشعر بشكل كبير وكذلك هيشان وتقصف، لذلك تفضلن معظمهن إلى اللجوء إلى المواد الطبيعية لتلوين الشعر، فما أفضل من الحناء التي تمنحك لون رائع وطبيعي دون أن تؤثر على جمال الشعر، كما تمد الشعر بالعديد من الفوائد الرائعة التي يحتاجها الشعر وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

صبغ الشعر بالحناء

يمكنك وبكل سهولة صبغ الشعر بالحناء وذلك بمكونات سهلة وبسيطة، بدلاً من الذهاب لصالون التجميل وصبغ الشعر بمواد كيميائية ضارة بالشعر، قد تسبب تساقطه وتقصفه، وذلك من خلال الآتي:

يتم إحضار وعاء وإضافة كل من 5 ملاعق حناء.

إضافة مقدار كوب ماء والقيام بمزجهم جيدًا وتركهم عدة ساعات.

قومي بعد ذلك بإضافة القليل من الخل وكذلك الليمون للحصول على لون رائع.

يتم توزيع الخليط على الشعر بشكل كامل وتركة لمدة لا تقل عن خمس ساعات للحصول على لون رائع.

ثم يتم غسل الشعر جيداً للتخلص من بقايا الخليط والقيام بغسلة بالشامبو للوصول إلى أعلى نظافة.

لاحظي لون الشعر المميز بعد الصبغة.

فوائد الحناء للشعر

للحناء فوائد عديدة للشعر والجلد تمكنك من الحصول على لون شعر جذاب، بالإضافة إلى الرسم على اليد والقدم بالحناء فتعطي منظراً جذاباً وألواناً رائعة، حيث تتمل في الآتي:

تمنحك مظهر لامع للشعر ولون طبيعي يدوم لفترة طويلة.

تساعد في قتل البكتريا المتواجدة في فروة الرأس.

تعمل على التخلص من القشرة الزائدة في الرأس.

تقوم بتكثيف الشعر وتعزز من نمو الشعر بطريقة صحية.

تعمل على معالجة الشعر الأبيض وتقضي عليه نهائياً.

تمنع تساقط الشعر و تخلصك من تقصف الشعر والهيشان.

في الختام فقد تعرفنا على صبغ الشعر بالحناء وكذلك طريقة إعداد صبغة الشعر بالحناء للوصول إلى اللون المثالي، كما تعرفنا على فوائد الحناء للشعر.