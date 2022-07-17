وداعاً لدفع مبالغ باهظة بالكوافير يمكنك صبغ شعرك باللون الزيتوني الجديد بحرفية في البيت

صبغ الشعر من الأمور التي ترغب الكثير من الفتيات في الخضوع لها من أجل تغير شكلها ويعتبر اللون الزيتوني من الألوان المميزة التي يناسب الكثير من الفتيات ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الطريقة التي سيتم من خلالها صبغ الشعر باللون الزيتوني.

كيفية صبغ الشعر باللون الزيتوني

يعتبر اللون الأشقر الرمادي الفاتح من أكثر الدرجات المنتشرة التي توفر إليكم مظهر حيوي كما أن ذلك اللون يتناسب مع كافة درجات البشرة كما أنه مناسب لكافة الأعمال ويكون من السهل الحصول على ذلك الدرجة لأنها منتشرة في صالات التجميل بكثرة ويمكن صبغ الشعر بخطوات بسيطة للغاية في المنزل وتلك المكونات هي كلًا من التالي.

مكونات الصبغة الزيتوني

الحصول على وعاء من البلاستيك من أجل مزج كافة المكونات مع بعضها مع قفازات من أجل حماية اليد. يلزم ارتداء ثوب من أجل حماية الجسم مع استخدام مشط لتمشيط الشعر. يتم إحضار عبوة باللون الأشقر الرمادي والأشقر الرمادي الفاتح مع عبوة لونها أخضر. يتم إحضار ميش من أجل سحب اللون.

وبعد ذلك يتم إحضار عبوتين من الأكسجين وتكون الكثافة 20% و40%.

خطوات عمل صبغة الشعر الزيتوني بالبيت

إليكم في السطور الآتية خطوات صبغ الشعر باللون الزيتوني:

يتم ارتداء الأغراض التي تحافظ على ملابسكم وبعد ذلك يتم تقسيم الشعر إلى أجزاء باستخدام المشط. ثم بعد ذلك يتم وضع الفازلين حول الشعر من أجل أن يتم حماية الوجه من الصبغة. بعد ذلك يتم توزيع الميش الخاص بسحب اللون على الشعر مع الحرص على حماية جذور الشعر من أن يلمسهم الميش. يتم غسل الشعر من أجل التخلص من الميش بالاعتماد على البلسم ثم يتم تجفيف الشعر من المياه. بعد ذلك يتم خلط عبوات الصبغ مع بعضها البعض مع الحرص على وضع ربع عبوة اللون. ثم يتم توزيع اللون على الشعر بشكل جيد لمدة خمسة وعشرين دقيقة وقبل ما يتم إزالة الخليط بفترة سبعة دقائق يتم وضع الخليط على الجذور وتركه قليلًا. وبعد ما يتم انتهاء المدة يتم غسل الشعر بشكل جيد وبعد ذلك يتم تجفيفه.

الأدوات المطلوبة لصبغ الشعر زيتوني في البيت