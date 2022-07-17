بحبة طماطم تخلصي من الشعر الأبيض نهائيا وللابد في أقل من ساعة يختفي الشيب بدون صبغات أو حناء

أصبحت مشكلة الشيب والشعر الابيض من المشكلات التي لا تنتهي أبدا وتزيد بصفة مستمرة وذلك بسبب كبر السن ونقص مادة الميلانين الموجودة في الشعر مما جعل الكثير من الأشخاص يسألون عن طرق طبيعية لصبغ الشعر بدلا من عمل صبغات الشعر المدمرة التي تؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الشعر، تنشيف الشعر، وهيشان الشعر وعند البحث تم إيجاد وصفة الطماطم للشعر حيث تكون الطماطم غنية بالمعادن والفيتامينات التي يمكن من خلالها أن يستفيد الشعر بها وسوف نوضح مكونات وصفة الطماطم وطريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة الطماطم التخلص من الشعر الأبيض

تتكون هذه الوصفة من مكونات طبيعية سهلة وموجودة في كل منزل وسوف نوضح هذه المكونات من خلال النقاط التالية.

حبة طماطم.

قرنفل مطحون.

بن.

زيت لوز.

طريقة تحضير وصفة الطماطم

تحضر هذه الوصفة بخطوات سهلة وبسيطة ويمكن للجميع عملها في المنزل بكل سهولة وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.

نحضر حبة الطماطم ونقوم بعصرها جيدا ووضعها في وعاء ونضع عليها القرنفل والبن.

نقوم بتقليب المكونات حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم نقوم بوضع زيت اللوز على المكونات السابقة مع التقليب المستمر.

نغسل الشعر أولا ونجعله منديا ونقوم بتقسيم الشعر إلى أجزاء.

نأخذ الخليط ونضعه على كل جزء ثم نقوم بلفه وتركه لمدة ساعتين ثم نقوم بشطفه جيدا من الخليط بواسطة خل التفاح.

نلاحظ بأن لون الشعر قد تغير وأصبح مائل إلى البني.

صبغ الشعر بالكركديه

يعد الكركديه من المكونات الطبيعية التي تساعد على صبغ الشعر وسوف نوضح طريقة تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.

المكونات:

كركدية.

شاي.

ماء.

زيت زيتون.

نشا.

طريقة تحضير الصبغة: