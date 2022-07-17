تحدي التبيض الفوري ملعقة نشا وفازلين ضعيها لجسمك 20 دقيقة تبييض وتفتيح وإزالة أي بقع داكنة مهما كانت

تبحث كل من السيدات والفتيات عن وصفات التفتيح التي تساعد على تفتيح الأماكن الداكنة الموجودة في الجسم مثل الرقبة، الركبة، الأكواع، تحت الأبط، الأماكن الحساسة ويسبب ذلك الاسمرار عدم الثقة بالنفس إلى جانب الأحراج، لذلك قام البعض منهن بشراء منتجات التفتيح من الصيدليات ولكن دون جدوى لذلك بحثت الكثير من هؤلاء عن طرق تفتيح الأماكن الداكنة عن طريق الطرق الطبيعية وتم إيجاد وصفة الفازلين مع النشا حيث يكون الفازلين من المرطبات القوية جدا إلى جانب النشا له قدرة هائلة على التفتيح وسوف نوضح طريقة عمل هذه الوصفة من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة النشا والفازلين

تحتاج هذه الوصفة إلى مكونات بسيطة وسهلة وتكون في جميع منازلنا لا تكلفنا أي تكاليف إضافية وسوف نوضح المكونات من خلال النقاط التالية.

نشا.

فازلين.

قرنفل مطحون.

زيت زيتون.

ماء ورد.

طريقة تحضير وصفة النشا والفازلين

تحضر هذه الوصفة بخطوات سهلة وبسيطة ويمكن للجميع عملها بكل سهولة في المنزل وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..

نحضر وعاء ونضع به النشا والقرنفل ونخلطهم جيدا.

ثم نضع عليهم ماء الورد ونقلب المكونات حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم نضع زيت الزيتون والفازلين معا ونقلبهم حتى يتم فك الفازلين.

ثم نخلط جميع المكونات سويا حتى تتجانس المكونات.

نضع الخليط على الوجه والأماكن المراد تفتيحها.

نترك الوصفة لمدة ٢٠ دقيقة ثم نشطفها بالماء ونلاحظ النتيجة من أول استعمال.

وصفة الليمون للتفتيح

يعد الليمون من المكونات الأساسية التي تساعد على تفتيح البشرة وسوف نوضح طريقة عمل هذه الوصفة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

ليمون.

خل.

زيت زيتون.

طريقة التحضير: