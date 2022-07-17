بنصف كيلو من الرقاق تمتعى بمذاق حلوى ام على بالقشطه اللذيذه بخطوات سهلة وسريعة

تعد ام على من اشهر وأسهل الحلويات المصريه القديمه المحببة لدى الجميع ونالت انتشار واسع فى كافة الدول العربية، فإنها مصريه الأصل وتعتبر حلوى وطنية لأنها اخترعت من زوجة الحاكم الايوبى، التى أمرت طهاتها، أن يصنعو حلوى جديده ليتم توزيعها على فى كافة أنحاء البلاد، ثم أصبحت هذه الحلوى هى الأشهر عربياً، فإنها تقدم عادة ساخنه، فإنها تسمى فى غرب العراق بالخميعه، وفى السودان بفتة اللبن، أنها اشتهرت بمذاقها الطيب، كما أنها تحتوى على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم أهمها، أنها تحتوى على فيتامين ه‍ وهو مضاد للأكسدة ويحافظ على العين وصحه البشرة، والاميجا 3 الذى تتواجد بالمكسرات المضادة للالتهابات، وفيتامين د الذى يعمل على دعم انتاج هرمون السيروتين وهو يحسن المزاج ويساعد على النوم، كما أنها تعمل على خفض مستوى الكوليسترول بالدم، وتحافظ على صحة العظام والمفاصل لإحتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين، أنها وجبه متكاملة تصلح كوجبة افطار صحيه أو عشاء أو كا تحليه رائعه لها مذاق خاص، فهى تقدم فى المناسبات العائلية وخصوصاً الافراح، لهذا نقدم لكى طريقه عمل طاجن ام على بنفس طريقته الاصليه وطعمة اللذيذ الخفيف، فقط عليكى أتباع هذه الخطوات التالية لتحصلين على أجمل وأروع حلوى بسيطة بطريقة سهلة .

طريقه عمل طاجن ام على

مقادير طاجن ام على :

كليو من الحليب السايل

نصف كيلو من الرقاق الناشف

كوب قشطه بلدى

نصف كوب من الزبيب

نصف كوب من جوز الهند المبشور

ملعقتين من السمنة

كوب سكر

طريقه تحضير وتقديم طاجن ام على:

اولا احضرى طاجن وقومى بتكسير الرقاق الناشف وضعية به، ثم اضيفى على وجه الطاجن المكسرات الزبيب و جوز الهند المبشور، ثم اعيدى نفس الخطوات ضعى الرقاق ثم المكسرات لتحصلى على اشهى والذ طاجن ام على، ثم فى إناء آخر ضعى الحليب والسكر وملعقة كبيرة من القشطة وضعيهم على النار حتى الغليان ثم نقوم بإضافة الحليب حتى يغمر الطاجن ثم اضيفى باقى كمية القشطه، ثم بعد ذلك ادخلى الطاجن فى الفرن حتى يأخذ اللون الذهبى الفاتح، ويقدم بالهنا والشفا للعائله كأفضل نوع حلوى مفيدة ولذيذه .