ألذ المعجنات للفطور والعشاء عجينة البريوش بمكونات بسيطة من المنزل

طريقة عمل عجينة البريوش حيث تعتبر عجينة البريوش من المعجنات المشهورة التي يقبل عليها الكبار والصغار؛ حيث أنها تمتاز بالمذاق الشهي والكثير يحب تناولها في وجبة الفطور أو العشاء جانب كوب من الشاي أو اللبن، كما يقبل على شراؤها الكثير لذلك تسعى البعض من الأمهات في البحث عن طريقة سهلة لعمل عجينة البريوش في المنزل، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة عمل عجينة البريوش في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة.

طريقة عمل عجينة البريوش

من خلال بعض المكونات التالية يمكنك عمل عجينة البريوش بسهولة؛ حيث أن مكوناته بسيطة ومتوفرة في الكثير من المنازل، وتتمثل هذه المكونات من التالي:

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

بيضة واحدة مخفوقة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

مقدار ملعقة من السمن المذابة.

ربع كوب من السكر البودر.

قشر ليمونة واحدة مبشورة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

5 ملاعق كبيرة من اللبن البودر.

كمية بسيطة من الماء دافئ.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل عجينة البريوش بسهولة لأنها طريقة سهلة جدا وتتكون من عدة خطوات قليلة، وتتمثل في الآتي: