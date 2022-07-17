نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ المعجنات للفطور والعشاء عجينة البريوش بمكونات بسيطة من المنزل في المقال التالي
طريقة عمل عجينة البريوش حيث تعتبر عجينة البريوش من المعجنات المشهورة التي يقبل عليها الكبار والصغار؛ حيث أنها تمتاز بالمذاق الشهي والكثير يحب تناولها في وجبة الفطور أو العشاء جانب كوب من الشاي أو اللبن، كما يقبل على شراؤها الكثير لذلك تسعى البعض من الأمهات في البحث عن طريقة سهلة لعمل عجينة البريوش في المنزل، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة عمل عجينة البريوش في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة.
طريقة عمل عجينة البريوش
من خلال بعض المكونات التالية يمكنك عمل عجينة البريوش بسهولة؛ حيث أن مكوناته بسيطة ومتوفرة في الكثير من المنازل، وتتمثل هذه المكونات من التالي:
- ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.
- بيضة واحدة مخفوقة.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- مقدار ملعقة من السمن المذابة.
- ربع كوب من السكر البودر.
- قشر ليمونة واحدة مبشورة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 5 ملاعق كبيرة من اللبن البودر.
- كمية بسيطة من الماء دافئ.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل عجينة البريوش بسهولة لأنها طريقة سهلة جدا وتتكون من عدة خطوات قليلة، وتتمثل في الآتي:
- يتم تحضير عجينة البريوش، وذلك من خلال وضع الماء الدافئ مع اللبن مع ملعقة من سكر والخميرة الفورية، وذلك مع تقليبهم جيدا حتى تتجانس المكونات وتتفاعل.
- نترك الخميرة لمدة خمس دقائق، حتى يتم التخمير والتفاعل.
- ثم نضع كمية السكر المتبقية مع البيض ونضيف الدقيق مع بعضهم البعض داخل وعاء عميق ونخلطهم جيدا.
- يتم إضافة الفانيليا والملح وأيضًا قشر الليمون المبشور على الخليط السابق.
- يتم الاستمرار في التقليب.
- وذلك حتى تمتزج المكونات جميعها بشكل جيد ويتم الحصول على عجينة لينة وقابلة للتشكيل.
- نقوم بإضافة الزبدة فوق العجينة، ثم نضيف خليط الحليب والخميرة مع الاستمرار في العجن.
- تغطي العجينة بكيس نايلون أو باستخدام قطعة قماش ثم يتم وضعها في مكان دافئ لمدة ساعتين.
- يتم تقسيم العجينة إلى ثلاثة قطع كبيرة متساوية في الحجم والشكل.
- نترك العجينة لمدة ساعة واحدة حتى ترتاح تماماً.
- يتم إحضار صينية مدهونة بالسمن من جميع الجوانب.
- ثم نصنع من كل جزء من العجينة جديلة ثم تدخل الفرن بدرجة حرارة 180 درجة مئوية.
- نترك الصينية في الفرن لمدة ثلث ساعة.
- يوم تشغيل الشواية فوق البريوش لمدة خمس دقائق فقط، حتى نضمن أن يكون لونها ذهبي.
- ثم يتم إخراجها من الفرن وتقديمها وتقدم في طبق التقديم.
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