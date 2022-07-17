الحناء كنز في بيتك لتنعيم وتطويل وتكثيف الشعر سيصبح شعرك مثل الهنديات في وقت قصير

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أكثر المشكلات التي تواجه الكثير من النساء والفتيات هي تساقط الشعر بشكل كبير، وهذا بالتأكيد قد يؤدي ضعف الشعر ويصبح خفيف، وهناك الكثير من الأسباب التي قد تكون سبب في ذلك وهي إما عدم التغذية بالشكل الكافي، أو التعرض لبعض المؤثرات النفسية التي قد تؤدي إلى ذلك، وينصح الكثير من خبراء التجميل في هذه الحالة البعد عن استخدام المستحضرات الجاهزة والقيام باستخدام الحناء الطبيعية، فإنها من أكثر المواد التي تحقق أسرع نتيجة في وقف تساقط الشعر وزيادة كثافته ولها الكثير من الفوائد الأخرى، والآن سوف نتعرف على كيفية استخدام الحناء الطبيعية حتى يستفيد الشعر منها بشكل كامل.
استخدام زيت الخردل مع الحناء الطبيعية لوقف تساقط الشعر
هذا الخليط يساعد في تغذية فروة الرأس بالشكل المطلوب وذلك قد يساعد في زيادة كثافته وقلة تساقط الشعر وطريقة الاستخدام كالتالي:
المكونات
- كوب واحد من الحناء الطبيعية.
- كوب ونصف من زيت الخردل الطبيعي.
طريقة التحضير
- قومي بتسخين الزيت على النار حتى يصل لدرجة الغليان.
- يتم إضافة زيت الخردل إلى الحناء الطبيعية، ثم قومي بخلط المكونات جيدًا حتى تتكون عجينة ناعمة.
- يترك الخليط حتى يبرد و يتخمر لمدة نصف ساعة.
- قومي بتوزيع الخليط على الشعر من الجذور وحتى الأطراف بشكل كامل مع التدليك المستمر.
- ارتدي قبعة من البلاستيك واتركي القناع على الشعر لمدة ساعة كاملة.
- قومي بغسل شعرك جيدًا بالماء الفاتر، والشامبو.
فوائد استخدام الحناء الطبيعية للشعر
هناك الكثير من الفوائد التي يحصل عليها الشعر بمجرد استخدام الحناء الطبيعية بشكل دائم عليه ومن أهم هذه الفوائد هي كالاتي:
- تساعد الحناء في تعزيز فروة الرأس على إنبات بصيلات جديدة من الشعر.
- تساعد الحناء في منع تساقط الشعر.
- لها قدرة فعالة في التخلص من قشرة الشعر، والتخلص من أي التهابات في فروة الرأس.
- تزيد من سمك الشعر وكثافته مما يمنح الشعر الجاذبية والجمال.
- الحناء له فائدة كبيرة في تلوين الشعر بشكل طبيعي دون أي أضرار وتمنح الشعر النعومة واللمعان.
- تحتوي الحناء على مجموعة من الأحماض العضوية، ليس ذلك فقط فهي تحتوي أيضًا على فيتامين ج،ك.
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