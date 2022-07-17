تألقي بجمال شعرك بملعقتان من القهوة صبغ الشعر باللون البني بوصفات طبيعية

يعد صبغ الشعر من الأمور التي شاعت بين الكثير من النساء والرجال كذلك، وقد صار الصبغ من السهل فعله داخل المنازل دون الحاجة للذهاب إلى صالونات وأماكن التجميل، وقد صارت الطرق متعددة لصبغ الشعر وأصبحت غير مكلفة للمال ومهدرة للوقت، وفي الفترات السابقة أصبحت السيدات والكثير من الفتيات بالاهتمام بشعرهن والحفاظ عليه وذلك من خلال استعمال المنتجات والأعشاب والزيوت الطبيعية، فيقوموا باستخدام الصبغات من أجل التغيير للون الشعر أو من أجل إخفاء الشعر الأبيض أو جعل الشعر لون واحد وتكون مخاوف استخدام الصبغة عديدة من المواد الكيميائية الموجودة بها، فتلجأ السيدات عادة إلى الوصفات الطبيعية التي يتم عملها في المنازل بكل سهولة وسنعرفكم على هذه الوصفات.

صبغة الشعر باللون البني بالقهوة

يمكن استخدام بذور القهوة المطحونة في عمل الصبغة البني للشعر في المنزل:

ملعقتين من القهوة.

مج من الماء.

وغطاء حراري للرأس.

ثلاث معالق كبيرة من الحنة الخام.

معلقة من الخل.

طريقة الاستعمال

قومي بإضافة القهوة إلى الماء ويتم غليانه جيداً.

وتترك القهوة حتى تهدأ.

ثم يضاف إليها مقدار الحناء الخام والخل.

ثم تقومي بفرده على الشعر بالكامل، ويترك لمدة 30 دقيقة على الشعر ثم قومي بغسله جيداً.

صبغة الشعر باللون الأسود

ويكون ذلك من خلال الحناء والنيلة فهي تعطي اللون البني الغامق المائل إلى الأسود، حيث يتم وضع الحناء أولا ثم إضافة النيلة بعد ذلك من أجل نتائج أفضل:

مقدار 300 جرام من الحناء.

ومقدار 300 جرام من النيلة.

لمونة واحدة.

مقدار ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتين من نشا الذرة.

ماء.

غطاء رأس حراري.

الطريقة