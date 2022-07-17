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تعد شيكولاتة باونتي من أفضل أنواع الشيكولاتة التي يعشقها الكبار والصغار ويقبلون على تناولها وشرائها من المحلات في الخارج وتتميز بمذاقها الشهي واللذيذ حيث أنها تحتوي على جوز الهند والشيكولاتة، ويمكن تقديمها للضيوف في المناسبات وبسبب غلاء الأسعار تفضل كثير من الأمهات تحضير شيكولاتة باونتي في المنزل لعائلتها بمكونات سهلة وبسيطة غير مكلفة، وتحتوي شيكولاتة باونتي على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم والصحة ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طرق مختلفة لتحضيرها. مقادير عمل شيكولاتة باونتي في المنزل أربعة أكواب من جوز الهند المبشور

نصف كيلو من الشيكولاتة الخام

ملعقة واحدة صغيرة من النشا

علبة واحدة من الحليب المحلى

رشة صغيرة من الملح طريقة عمل شيكولاتة باونتي في المنزل أولا نحضر بولة كبيرة الحجم ونضع بها النشا والملح وجوز الهند المبشور والحليب المحلى.

ثم نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض جيدا باستخدام ملعقة كبيرة الحجم حتى تتماسك المكونات وتتكون لدينا عجينة الباونتي.

بعد ذلك نبدأ في تشكيل عجينة الباونتي على شكل مستطيل صغير أو دوائر متوسطة الحجم حسب الرغبة باستخدام اليد أو أدوات تشكيل العجينة.

ثم نحضر صينية مبطنة بورق الزبدة ونقوم برص قطع الباونتي بها، ثم نضع الصينية في الثلاجة فترة قليلة حتى تتماسك جيدا، ثم نقوم بتحضير الشيكولاتة.

بعد ذلك نقوم بعمل حمام مائي للشيكولاتة فنحضر وعاء كبير الحجم ونضع في ربعه ماء ونتركه على نار متوسطة، ثم نحضر وعاء آخر ونضع به كمية الشيكولاتة.

ثم نضع وعاء الشيكولاتة في وعاء الماء الساخن مع مراعاة عدم ملامسة وعاء الشيكولاتة لقاع وعاء الماء.

نقوم بتقليب الشيكولاتة جيدا حتى تذوب الكمية تماما، ثم نقوم برفع الوعاء من على النار.

بعد ذلك نقوم بإخراج قطع الباونتي من الثلاجة ونقوم بغمسها في الشيكولاتة المذابة باستخدام شوكة أو ملعقة كبيرة، ثم نخرجها في صينية بها ورق زبدة.

ثم نضعها في الثلاجة ونتركها حتى تجف وتتماسك تماما في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نقوم بإخراج الشيكولاتة باونتي من الثلاجة ونضعها في أطباق التقديم ونقدمها، وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة مزمز شوية شيكولاتة باونتي بأحلى طعم من صنع ايديكي - ثقفني

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