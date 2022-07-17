نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل ماسكرا طبيعية في البيت بخطوات بسيطة لرموش طويلة وكثيفة لن تصدقي النتيجة في المقال التالي
الماسكرا هي إحدى مستحضرات التجميل الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها أثناء عمل المكياج بشكل كامل فهي تعمل على تكثيف وتطويل الرموش بشكل واضح وتعطي مظهر وجاذبية للعين يفضلها الكثير من الفتيات، ولكن من المتعارف عليه أن الماسكرا الجاهزة تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية التي تتسبب في تساقط الرموش مع كثرة الاستخدام لذلك يكون في هذا الحالة الأفضل هو تجهيز وعمل ماسكرا منزلية بمواد طبيعية امنه جدًا على العين وتعطي نفس النتيجة الرائعه.
طريقة عمل الماسكرا في المنزل بخطوات بسيطة
خطوات بسيطة يمكن من خلالها عمل الماسكرا في المنزل، وذلك بمواد لا يوجد بها أي أضرار وبتكاليف بسيطة على عكس الماسكرا الجاهزة، وطريقة إعداد الماسكرا كالآتي:
طريقة عمل ماسكرا من الفحم النشط و زيت فيتامين E
هذه المكونات يتم من خلالها عمل ماسكرا مميزة تساعد في تطويل وتكثيف الرموش ومنح الرموش اللون الاسود الجذاب وطريقة التحضير كلاتي:
المكونات
- ملعقتين من أقراص الفحم النشط المتواجد بجميع الصيدليات.
- ملعقتين كبار من زيت فيتامين e.
ملعقتين كبار من جل الالو فيرا الطبيعي.
طريقة التحضير
- في البداية يتم خلط جميع جل الصبار الطبيعي مع إضافة الزيت اليه، ويتم خلط المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس.
- يتم إضافة بعد ذلك الفحم النشط.
وإعادة التقليب مرة أخرى لجميع المكونات.
- تحفظ المكونات في عبوه ماسكارا قديمة، أو علبة صغيرة مناسبة.
- يتم استخدم فرشاه الماسكرا القديمة حسب الشكل المرغوب فيه، ويتم وضعها في الخليط ويتم استخدامها بعد ذلك على الرموش لتمنحها الشكل المطلوب.
- ثم يتم الاحتفاظ بالخليط في مكان جاف.
طريقة تحضير ماسكرا من الحجر الأسود وزيت اللافندر
هذه الطريقة بسيطة ومكوناتها تتواجد في محلات العطارة بكل سهول، وخطوات التحضير كالتالي:
المكونات
- ملعقتين كبار مسحوق الحجر الأسود.
- ملعقة واحدة كبيرة من جل الالوفيرا.
- ملعقة صغيرة من زيت اللافندر.
طريقة التحضير
- يتم خلط المكونات مع بعضها وذلك حتى يصبح هناك خليط متجانس سميك القوام.
- يمكن وضع قطرات من المياه على الخليط حتى يصبح ذات قوام أكثر ليونه.
- احضري عليه مناسبة واضيفي بها الخليط.
- استخدمي فرشاه المسمار العادية في توزيع الخليط على الرموش بشكل متناسق.
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