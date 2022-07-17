نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعملي كيكة البرتقال الهشة بطريقة مختلفة وبسيطة في البيت في المقال التالي

‏تعد كيكة البرتقال من أفضل أنواع الكيك ‏لاحتوائها على البرتقال، وحيث أن البرتقال يحتوي على فيتامين c، وتعد كيكة البرتقال من أنواع الكيك الصحية ومن أشهر أنواع الكيك في المطابخ المصرية، وتعد أيضاً من أشهى أنواع الكيك، ‏كما أن كيكة البرتقال يتميز بطعمه الرائع ‏ولذلك بسبب احتوائها على عصير البرتقال، حيث أن كيكة البرتقال يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص ويحبها الأطفال نظراً لمذاقها الرائعة، ‏وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بطريقة سهلة واقتصادية في التحضير أيضا في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة المكونات: كوب كبير من عصير البرتقال .

كوب واحد من السكر الأبيض .

نصف كوب من الزيت النباتي .

أثنين كوب من الدقيق الأبيض .

عدد ثلاث حبات من البيض .

ملعقة كبيرة من الفانيليا .

ملعقة كبيرة من بشر البرتقال .

ملعقة ونصف كبيرة من بيكنج بودر .

ذرة من ملح الطعام . طريقة التحضير : الخطوة الأولى قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لحين الانتهاء من تحضير خليط الكيك . الخطوة الثانية قومي بإحضار صينية مناسبة للكيكة ومن ثم ادهنيها بطبقة من الزيت ثم قومي بعد ذلك برش القليل من الدقيق حتى لا تلتصق الكيكة في الصينية أو يمكن وضع ورق زبدة . الخطوة الثالثة ابدائي في تحضير الكيك من خلال إحضار وعاء مناسب وقومي بعد ذلك بضرب البيض ثم قومي بعد ذلك بإضافة كوب من السكر مع ملعقة كبيرة من الفانيليا واخلطيها جيداً بإستخدام المضرب الكهربائي ثم بعد ذلك يتم إضافة كوب من العصير البرتقال مع إضافة ‫ نصف ‬ كوب من الزيت واستمري في الضرب جيداً بواسطة المضرب الكهربائي وبعد ذلك يتم إضافة بشر البرتقال مع ذرة صغيرة من الملح . الخطوة الرابعة قومي بإحضار وعاء نظيف ثم ضعي في أثنين كوب من الدقيق مع ملعقة ونصف من البيكنج بودر ثم يتم إضافة المزيج السابق للدقيق مع التقليب المستمر حتى نحصل على القوام المطلوب ثم ضعي الخليط في الصينية التي تم دهنها مسبقاً . الخطوة الخامسة قومي بعد ذلك بوضع الصينية في الفرن واغلقي الفرن جيداً ولا يجب فتح الفرن إلا بعد مرور 15 دقيقة حتى لا تهبط الكيكة ثم ضعي طرف السكينة للتاكد من التسوية ‏ وبعد ذلك واتركي الكيك في الفرن لحوالي 35 دقيقة حتى ينضج الكيك جيداً ويتم تسويته الكيك تماماً . الخطوة السادسة قومي بإخراج الكيك من الفرن ورشي عليها القليل من السكر البودرة للتزيين وتصبح كيكة البرتقال جاهزة للتقديم بارداً أو ساخناً وقدميه وبالهناء والشفاء . عمر شويل - جدة اعملي كيكة البرتقال الهشة بطريقة مختلفة وبسيطة في البيت - ثقفني

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