هتشوفي نقاء بشرتك وجمالها وصفات جبارة لتفتيح البشرة بالكركم

يهتم النساء دائما بالمحافظة على بشرتهم، ولكن مع التعرض للشمس يوميا والشوائب الموجودة في الجو تصبح البشرة غامقة، لذلك تبحث النساء دائما الفتيات بالبحث عن الكريمات التي تعمل على تفتيح البشرة بصورة طبيعية، فلا يوجد أي نوع من الكريمات وذلك بسبب احتوائها على بعض المواد الضارة والتي تسبب ظهور الحبوب وتجعل البشرة مجهدة مع كثرة الاستخدام، الحل هو الوصفات الطبيعية حيث تعمل على توحيد البشرة والتخلص من الحبوب والبثور السوداء التي تظهر في البشرة بسبب البشرة الدهنية والعرق ووضع مساحيق التجميل التي تسبب انسداد المسام.

وصفات جبارة لتفتيح البشرة بالكركم

الكركم يحتوي على عدد كبير من الفيتامينات التي تعمل تفتيح البشرة بشكل تدريجي، ولا يضر البشرة

ومن الوصفات التي تعمل على تفتيح البشرة من الكركم:

مكونات وصفة الكركم وزيت جوز الهند

ربع كوب من الكركم الناعم.

أربع ملاعق من زيت جوز الهند الطبيعي.

ملعقتان من العسل النحل.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

نضع زيت جوز الغفي وعاء نظيف تماما وجاف.

نضع عليه ملعقتان كبيرتان من عسل النحل ونحرك بملعقة خشبية حتى يتجانس الخليط.

نتأكد من أن الكركم لا يوجد به أي شوائب.

نضع الكركم على خليط الزيت والعسل

نقلب جيدا ثم نحفظ الوصفة في برطمان زجاجي.

تنظف البشرة جيدا بالماء الفاتر ونجففه.

باستخدام الفرشاة الخاصة بالبشرة نوزع الخليط على المناطق المراد تفتيحها.

نترك الخليط على البشرة لمدة تتراوح من عشر دقائق إلى ربع ساعة.

بعدها نزيل الخليط من البشرة.

نغسل البشرة جيدا ثم نقوم بوضع كريم طبيعي كي يتم ترطيب البشرة.

وصفة الكركم وماء الورد لتفتيح البشرة

خمس ملاعق من الكركم.

أربع ملاعق من الرائب.

ملعقتان من ماء الورد.

كيفية تحضير الوصفة واستخدامها