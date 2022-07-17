أقوى كيراتين لفرد الشعر وتنعيمه بمكونات طبيعية وآمنة على شعرك

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أقوى كيراتين لفرد الشعر حيث أن الشعر الناعم حلم كل فتاة وسيدة، ولذلك تسعى الكثير منهم للوصول لهذا الحلم، فمنهم من يلجأ الى كريمات الشعر التي تباع في محلات بيع مستحضرات التجميل، وبالرغم من الأسعار المرتفعة إلا أن هذه الأنواع قد تتسبب في تلف الشعر وبصيلاته، وذلك مع الاستمرار في استخدامها على المدى البعيد والبعض الأخر منهم يلجأ إلى استخدام الوصفات الطبيعية؛ حيث أنها مفيدة للشعر وفروة الرأس وبصيلات الشعر، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم أفضل كيراتين طبيعي لفرد الشعر.
أقوى كيراتين لفرد الشعر
من خلال المكونات التالية يمكنك عمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:
- 2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.
- ربع كوب من اللبن الحليب.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية سوف يمكنك فرد الشعر بشكل آمن وطبيعي، وهذه الخطوات تتمثل في السطور التالية:
- يتم إحضار وعاء عميق ونضع به كلا من العسل واللبن ويقلب جيدا.
- يغسل الشعر جيدا بالشامبو المناسب لنوع شعرك بالماء الفاتر ثم يشطف جيدا ويجفف.
- يطبق الخليط على الشعر بداية من الجذور إلى الأطراف.
- يغطى الشعر بالكيس البلاستيك ويترك الخليط على الشعر لمدة ساعة.
- بعد مرور الوقت يغسل الشعر جيدا بالشامبو والماء الفاتر.
- نضع قليل من البلسم على الشعر مع مراعاة التركيز على الأطراف ونتركه على الشعر لمدة عشرة دقائق.
- تكرر هذه الوصفة مرة كل أسبوع حتى نصل إلى أفضل النتائج.
وصفة الصبار وزيت الزيتون لفرد الشعر
- نصف كوب من هلام الصبار.
- مقدار نصف ملعقة صغيرة من زيت إكليل الجبل.
- نصف ملعقة صغيرة من زيت خشب الصندل.
- ربع كوب من زيت الزيتون.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل وصفة لفرد الشعر الخشن، وهى كالآتي:
- نضع زيت الزيتون في وعاء صغير ونضعه في الميكروويف حتى يتم تدفئته.
- نضع باقي المكونات على زيت الزيتون ثم يتم تقليب المكونات جيدا حتى تتجانس المكونات.
- يقسم الشعر إلى عدة أقسام ويتم تطبيق الخليط على الشعر من الجذور إلى الأطراف، ثم يغطى الشعر جيدا بقبعة الاستحمام.
- يغطى الشعر لمدة ساعتين ثم يتم تدليك الشعر بحركات دائرية.
- يغسل الشعر جيدا بالشامبو والماء الفاتر جيدا حتى يتم التخلص من بقايا الماسك من على الشعر.
- نضع البلسم على الشعر لمدة عشرة دقائق لترطيب الشعر ثم يشطف الشعر جيدا.
- يتم تكرار الوصفة كل أسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج.
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