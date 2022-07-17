طريقة عمل الباذنجان المخلل في البيت بطعم شهي ولذيذ

الباذنجان المخلل يعد من الأطباق المنتشرة في جميع البيوت من البلاد العربية؛ حيث يمثل طبق الباذنجان أهمية كبيرة جدا على مائدة أي منزل، فهو من المقبلات اللذيذة والشهية بجانب الأطباق الرئيسية، كما أنه من المخللات التي تعمل على فتح الشهية، ويختلف طرق تحضيره من بلد لأخرى والكثير من الأمهات يبحثن عن طرق تجهيزه في المنزل، وذلك بدلاً من شراؤه من المحلات المتخصصة في بيع المخللات، وحفاظًا على صحة أفراد أسرتها من انتشار الأوبئة، ولذلك سوف نقدم لكم اليوم أفضل طريقة لعمل الباذنجان المخلل بكل سهولة ويسر.

مكونات عمل الباذنجان المخلل

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل الباذنجان المخلل بكل سهولة وهذه المكونات متوفرة في كل مكان، وتتمثل من الآتي:

كيلو من الباذنجان الأسود العروس.

ثمرتان من الجزر.

قرن من الفلفل الأخضر الحار.

ربع كوب من البقدونس الأخضر الطازج المفروم.

2 ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

فلفل أحمر حار على حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

4 ملاعق من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الكمون.

مقدار ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

مع إضافة ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل الباذنجان المخلل بكل سهولة، ولا يكلف الكثير من الوقت ولا المجهود ولكنه يعطي الطعام مذاق وشهية، والخطوات تتمثل في الآتي: