نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الباذنجان المخلل في البيت بطعم شهي ولذيذ في المقال التالي
الباذنجان المخلل يعد من الأطباق المنتشرة في جميع البيوت من البلاد العربية؛ حيث يمثل طبق الباذنجان أهمية كبيرة جدا على مائدة أي منزل، فهو من المقبلات اللذيذة والشهية بجانب الأطباق الرئيسية، كما أنه من المخللات التي تعمل على فتح الشهية، ويختلف طرق تحضيره من بلد لأخرى والكثير من الأمهات يبحثن عن طرق تجهيزه في المنزل، وذلك بدلاً من شراؤه من المحلات المتخصصة في بيع المخللات، وحفاظًا على صحة أفراد أسرتها من انتشار الأوبئة، ولذلك سوف نقدم لكم اليوم أفضل طريقة لعمل الباذنجان المخلل بكل سهولة ويسر.
مكونات عمل الباذنجان المخلل
من خلال المكونات التالية يمكنك عمل الباذنجان المخلل بكل سهولة وهذه المكونات متوفرة في كل مكان، وتتمثل من الآتي:
- كيلو من الباذنجان الأسود العروس.
- ثمرتان من الجزر.
- قرن من الفلفل الأخضر الحار.
- ربع كوب من البقدونس الأخضر الطازج المفروم.
- 2 ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.
- فلفل أحمر حار على حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.
- 4 ملاعق من عصير الليمون.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- مقدار ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- مع إضافة ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل الباذنجان المخلل بكل سهولة، ولا يكلف الكثير من الوقت ولا المجهود ولكنه يعطي الطعام مذاق وشهية، والخطوات تتمثل في الآتي:
- يتم غسل الباذنجان جيدا ويتم إزالة القمع الأخضر حتى نتخلص من الأتربة.
- يتم تجفيف الباذنجان جيدا مع عمل فتحة من الوسط في الباذنجان.
- نحضر مقلاة كبيرة وواسعة ونضع بها زيت غزير.
- نضع المقلاة على نار متوسطة ثم نضع بها الباذنجان، ويقلب من جميع الجهات ونكرر الخطوة حتى ننتهي من الكمية كلها.
- بعد ذلك نضع الباذنجان على مناديل المطبخ، وذلك حتى نتخلص من الزيت الزائد ونتركه حتى يبرد تماما.
- نحضر الكبة ثم نضع بها كلا من الفلفل الأخضر والأحمر وعصير الليمون والثوم والفلفل الأسود والخل والملح والكمون والكزبرة الجافة.
- يتم خلط جميع المكونات جيدا حتى تتجانس ثم نضيف إليهم البقدونس والجزر المبشور، ويتم التقليب جيدًا حتى تتجانس جميع المكونات.
- نضع الخليط داخل الباذنجان بالتساوي حتى ننتهي من الكمية كلها.
- ثم نضع الباذنجان في علبة محكمة الغلق ويتم تناوله حين الحاجه إليه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الباذنجان المخلل في البيت بطعم شهي ولذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.