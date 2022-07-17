اقوى خلطة هندية قنبلة.. للتخلص من الشعر الابيض وشيب الشعر المبكر نهائيا وللابد بالقرنفل بدون صبغات ولا كيماويات ولا تكاليف

اقوى خلطة هندية قنبلة.. للتخلص من الشعر الابيض ، شيب الشعر من المشاكل التي تؤرق الجميع سواء كانوا من الرجال أو النساء فهي تسبب ضعف الثقة بالنفس وأيضًا إحساس الشخص بأن العمر تقدم به، بالرغم أنه في بعض الأحيان يظهر شيب الشعر في سن الشباب أو سن مبكر، وذلك نتيجة لضغوط نفسية أو عوامل وراثية تجعل الشعر يتحول للون الأبيض سريعًا مما يسبب أزمات نفسية للشخص، لذلك أتينا إليكم بالحل المناسب الذى يقضى على شيب الشعر تمامًا بالنسبة لجميع الأشخاص مع أنها تعتبر مشكلة كبيرة بالنسبة للمرأة بشكل خاص، نظرًا لاهتمامها الدائم للظهور بأفضل إطلالة لذلك أتينا إليك الحل عزيزتي الجميلة.

اقوى خلطة هندية قنبلة.. للتخلص من الشعر الابيض

مكونات وصفة القرنفل: حضري الزيوت التالية:

السمسم.

الخردل.

القرنفل.

الزيتون.

كريم الشعر الخاص بكِ.

خطوات تحضير وصفة القرنفل للقضاء على شيب الشعر

الآن عليكِ تحضير وعاء مناسب.

قومي بإضافة جميع المكونات السابق ذكرها في هذا الوعاء.

قومى بتقليب هذا الخليط جيدًا.

عليكِ التأكد من مزج جميع المكونات بشكل جيد.

الآن قومي بغسل شعرك جيدًا بالماء الفاتر فهذه الخطوة هامة جدا لضمان التخلص من أى آثار سابقة لكريم الشعر أو أي دهون أو اتساخ يمنع الاستفادة من الخليط.

قومي بتقسيم شعركِ لعدة خُصل.

بواسطة فرشاة الصبغة أو فرشاة أسنان قديمة قومي بوضع طبقة مناسبة من الوصفة على الشعر خصلة بعد خصلة مع التأكيد على وصول الخليط لجذور الشعر حتى الأطراف.

قومى بربط شعركِ وتغطيته بواسطة البونية الخاص بالشعر أو أي كيس بلاستيكى.

قومى بترك الخليط على الشعر وقت كافي للاستفادة من الخليط بوقت لا يقل عن ساعتين.

ثم قومى بشطف الشعر جيدًا بالشامبو الخاص بك أو بالماء الفاتر فقط.

تستطيعين تكرار الوصفة كل أسبوع مرتين حتى تحصلي على نتائج مستمرة.

أسباب ظهور شيب الشعر المبكر والعمل على تجنبها

تتعدد أسباب ظهور الشيب المبكر حيث أنه لا يعد التقدم في العمر السبب الوحيد لظهور الشيب لكن يوجد عدة عوامل منها: