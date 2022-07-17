النشا والعسل كنز رهيب: في تفتيح اليدين من حروق الشمس وغسيل المواعين٢٠٢٢

نقدم لكم النشا والعسل كنز رهيب , حيث تعتبر اليدين من علامات الجمال والأناقة هي اليدين لأن مظهرهم الجميل يعطي النساء الثقة بالنفس, ولكن ومع الشمس أو غسيل المواعين كل هذا يسبب اسمرار الأيدي وعقل الأصابع أو مع قلة الاهتمام بهم تكون نتيجتها سواد في الأيدي والنساء التي تقود سيارة معرضة أيديها للشمس طوال الوقت, فما الحل الأمثل لهذه المشكلة شراء كريمات تفتيح من الصيدلية بعض ذلك بس نتركه قليلا يرجع السواد للأيدين مرة أخرى ده غير الأضرار وقلة الأمان يعني حامل متقد ريش تستخدمي أي كريم للتأثيره المباشر علي الطفل ولكن مع هذا الكريم تخلصي من سواد ٢٠ سنه وأنتي ضمانه مكونات طبيعية خرافية وأمانة علي صحتك عموما فهذا الكريم هو المعجزة بنسبة لكي, والان مع هذا المقال من خلال موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل النشا والعسل كنز رهيب الكريم الرائع في تفتيح اليدين في اسرع وقت2022.

مكونات عمل النشا والعسل كنز رهيب لتفتيح وتبيض اليدين بشكل مبهر

أليكم مكونات الكريم مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وهي كما يلي:-.

١ملعقة كبيرة من النشا.

٢ملعقة كبيرة من الحليب أو اللبن.

١ملعقة كبيرة من العسل.

عصير نصف ليمونه.

١ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف الأن علي طريقة تحضير الكريم بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-

نحضر برطمان زجاج صغيرة ونغسلها جيدا ونعقمها بملعقة صغيرة من الخل . ثم نقوم بتجفيف البرطمان جيدا ثم نقوم بوضع ملعقة كبيرة من النشا و٢ملعقة من الحليب ونقلب جيدا حتى يتجانس. بعد ذلك بوضع ملعقة كبيرة من العسل ونقلب جيدا. ثم نضع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونخلطهم ونضع عصير الليمون ونقلب جيدا حتى يصبح القوام كريمي ناعم.

طريقة الاستخدام

الأن طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة للحصول على أفضل النتائج وهي كما يلي:-