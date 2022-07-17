فى 3 ايام .. تطويل الرموش والحواجب وتكثيفها بخلطة يابانية جبارة غير مكلفة ولن تصدقى طول رموشك وكانك وضعتى رموش اصطناعية

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عمر شويل - جدة فى 3 ايام .. تطويل الرموش والحواجب وتكثيفها ، يُعد تطويل الرموش وتثقيل الحواجب من علامات الجمال في وجه المرأة والعيون هي التي تظهر جمال الشخص بشكل كبير، كما تزيد الوجه سحرًا، وليس هذا بخصوص الفتيات فقط، بل إن تكثيف الرموش للذكورمطلوب أيضًا لمن يعاني من الشعيرات الخفيفة في العين.

فى 3 ايام .. تطويل الرموش والحواجب وتكثيفها

من الممكن أن تصبح الرموش خفيفة بسبب التقدم في السن، كما أنك إن كنت من الشقراوات اللائي يُعانين من مشكلة في الأهداب القصيرة والحاجبين الخفيفين فقد تضطري للجوء إلى المستحضرات الجاهزة التي تباع في الصيدليات أو في الأماكن المتخصصة ببيع مستحضرات التجميل؛ ولكن هذه المنتجات تحتوي عادة على الكثير من المركبات الضارة، لذا كانت الوسائل الطبيعية ذات أثر إيجابي أكثر رغم أنها تحتاج الانتظام لمدة طويلة، وإليك العديد من الوصفات لتطويل رموشك وتتقيل حاجبيك.

استخدام زيت الخروع لتطويل الرموش والحواجب

يُنصح عادة باستخدام زيت الخروع لتدليك الشعر الضعيف، وذلك عندما تضعي كمية كافية منه كما هو على قطعة نظيفة من القطن أو على فرشاة مع نصف ملعقة من فيتامين E لدوره في تحسين التروية الدموية لجذور شعر الحاجب، كما يُساعد في التخلص من الكائنات الحية الدقيقة التي تمنع نمو الشعر.

استخدام زيت الزيتون لتكثيف الرموش والحاجبين

مركبات زيت الزيتون من فيتامين أ وفيتامين ه‍ تساعد في تحسين النمو، ويعد من أقدم الطرق استخدامًا، كما يجب مراعاة أن تستخدمي هذه الطريقة قبل النوم مباشرة وذلك لضمان تفاعل الزيت مع الرموش للحصول على افضل النتائج.

استخدام الصبار لتثقيل الحاجبين والرموش

يساهم الصبار في تكثيف شعر الرموش ويزيدها إشراقًا طبيعيًا، كما أنه يطيلها في مدة بسيطة، وسيلاحظها كل من يراكِ، وهو يحتوي على العناصر الغذائية التي تحتاجها الرموش.

طريقة استخدام الصبار على الرموش والحواجب

امزجي ملء بولة صغيرة من جل الصبار مع قدر مناسب من زيت الخروع وأفرغي عليهما حبتين من كبسولات فيتامين ه‍ ونقوم بوضعهم على الحواجب والرموش.

الطريقة الثانية لتكثيف الرموش بالصبار

حضري المكونات التالية:

3 ملاعق من جل الصبار.

زيت الخروع.

الفازلين.

طريقة الاستخدام:

احتفظي بالخليط في عبوة مناسبة ومعقمة من أجل المداومة على استخدامها بصورة يومية قبل النوم.