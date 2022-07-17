نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوجة كالبدر.. تسمين الوجة ونفخ الخدود والشفايف وشد تجاعيد الوجة بسرعة الصارووخ بخلطة الخميرة الجبارة بدون تكاليف جربيها فورا في المقال التالي
لوجة كالبدر.. تسمين الوجة ونفخ الخدود والشفايف ، لصاحبات الوجه النحيف والشاحب هل يأستِ من كثرة الوصفات التي جربتها لتحصلي على وجه وخدود ممتلئة؟ فكم عدد المرات التي بائت بالفشل ولم تحصلي على المظهر الذي تحلمين به، الآن ودعي حيرتك واتبعيني لأخبرك وصفة رائعة تعمل على ملء الوجه وتسمينه خصوصًا منطقة الخدود، يوجد العديد من العمليات التي تؤدي إلى هذا الهدف مثل حقن البوتكس وغيرها من العمليات التجميلية لكن هذه الطريقة يتبعها العديد من المخاطرات والأثار الجانبية بما يكفي خاصة عند التعرض إلى التخدير والخضوع لعملية جراحية، الآن أتينا إليكِ بطريقة أبسط من كل هذا وفي منزلك ولا تكلفك سوى مبلغ زهيد.
لوجة كالبدر.. تسمين الوجة ونفخ الخدود والشفايف
تدخل الخميرة في العديد من الوصفات التجميلية الخاصة بالشعر والبشرة نظرًا لفاعليتها وعناصرها الغذائية الهامة، فهي تعمل على شد الوجه ومحاربة التجاعيد وعلامات التقدم بالسن، كما تكسب البشرة النضارة والحيوية وتعمل على تغذية البشرة لذلك يعد تأثيرها كبير في نفخ الخدود وحل مشكلة الوجه النحيف والباهت ومن فوائد الخميرة أيضًا أنها غنية بفيتامين A الذي يقلل ظهور التجاعيد وأيضًا يقلل ظهور شيب الشعر، كما أنها غنية بفيتامين B الذي يجدد حيوية البشرة ويزيل الجلد الميت والذي يعمل على ترطيب البشرة لذلك تعتبر الخميرة حل لكل مشاكل بشرتك.
وصفة الخميرة الفورية لتسمين الخدود
المكونات:
- كيس من الخميرة الفورية.
- ملعقة كبيرة نشا الذرة.
- كمية مناسبة من ماء الورد لعجن المكونات.
خطوات تحضير الوصفة:
- احضرى وعاء مناسب الحجم لخلط المكونات.
- أولًا عليكِ إضافة الخميرة إلى ماء الورد مع التقليب الجيد.
- والآن قومي بإضافة نشا الذرة مع استمرار تقليب الخليط حتى تحصلي علي خليط متجانس وكريمي القوام.
- عليكِ تنظيف بشرتك من أية دهون عالقة بالجلد أو أى أثار من مستحضرات التجميل أو الكريمات؛ وهذا لضمان فتح مسام الجلد والاستفادة قدر المستطاع من الوصفة.
- أو يمكنك استخدام غسول الوجه الخاص بكِ.
- قومى بوضع طبقة مناسبة من هذا الخليط على البشرة خاصةً منطقة الخدود مع عمل مساج للخدود بحركات دائرية ليتم الاستفادة الكاملة من الخليط.
- اتركي الخليط على بشرتك لمدة نصف ساعة على الأقل.
- بعد انتهاء الوقت عليكِ شطف وجهك بماء فاتر فقط.
- احرصي على تكرار الوصفة مرتين علي الأقل كل أسبوع حتي تحصلين علي نتائج ستذهلين بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لوجة كالبدر.. تسمين الوجة ونفخ الخدود والشفايف وشد تجاعيد الوجة بسرعة الصارووخ بخلطة الخميرة الجبارة بدون تكاليف جربيها فورا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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