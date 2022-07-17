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كيكة السميد وصفة رائعة وجديدة لعمل كيكة مختلفة عن الكيك العادي الذي نستخدم فيه الدقيق، وتعتبر وصفة سريعة التحضير وسهلة ومكوناتها بسيطة وغير مكلفة ويتم تحضيرها بالسميد والزبادي والحليب والسكر، وتتعدد الوصفات التى يمكن عملها من السميد ومنها البسبوسة وكرات السميد وحلوى السميد الباردة وغيرها، ورغم تعدد أنواع الكيك إلا أن كيكة السميد لها طعم مميز ويقبل على تناولها كل أفراد الأسرة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كيكة السميد بأسهل طريقة وأبسط مكونات. مكونات كيكة السميد

3 كوب من السميد (400 جرام).

2 بيضة.

كوب إلا ربع من السكر (100 جرام).

كوب إلا ربع من الزيت.

كوب من الزبادي.

كوب ونصف من الحليب.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من المربى.

ربع ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير يمكنك بكل سهولة تحضير كيكة السميد بطعم مميز وماعليكي سوى الالتزام بخطوات طريقة التحضير التالية للحصول على كيك هش بطعم رائع: لتحضير الكيكة استخدمي كوب بنفس الحجم لمعايرة جميع المكونات حتى تحصلي على أفضل النتائج. في إناء عميق نضع البيض وملعقة صغيرة من الفانيليا وربع ملعقة صغيرة من الملح ثم نضيف كوب إلا ربع من السكر وملعقة كبيرة من المربى بدون قطع فواكه وكوب من الزبادي ونقلب المكونات بالمضرب اليدوي جيداً حتى تمتزج ويذوب السكر. ثم نضيف كوب إلا ربع من الزيت وكوب ونصف من الحليب ونقلب جيداً. ثم نضيف ثلاثة أكواب من السميد الناعم وملعقة كبيرة من البيكنج بودر ونقلب حتى يصبح الخليط ناعم وخفيف. نغطي الخليط لمدة 10 دقائق حتى يتشرب السميد السوائل ويثقل قوامه قليلاً. نضع الخليط في صينية مدهونة بالزبدة ومبطنة بقليل من السميد ثم نوزع الخليط بالملعقة حتى يستوى ويصبح ناعم. ثم نضع الكيكة في فرن متوسط الحرارة على درجة 180 مئوية لمدة 30 دقيقة وتكون النار من أسفل فقط ثم أشعلى الشواية في النهاية لمدة 3 دقائق حتى تأخذ لون ذهبي. نخرج الكيكة من الفرن وتزين بجوز الهند والمكسرات المطحونة على حسب الذوق. عمر شويل - جدة كيكة السميد بدون دقيق ولا شربات حضريها بأسهل طريقة - ثقفني

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