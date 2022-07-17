كريم النشا والخل المبهر دهنه منه تفتح البشرة وتزيل تجاعيد السنين مهما كان عمرك

كريم النشا والخل روعة في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد السنين، فهو يعمل على إزالة الدهون المتراكم داخل المسام الواسعة التي تسبب البثور السوداء المزعجة التي تغلب أكثر النساء في إزالة من الوجه، كما يعمل هذا الكريم الرائعة على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة بالجسم ويحارب الكثير من مشاكل البشرة المزعجة التي تصيب البشرة في مرحلة الشباب، وهو قادر على إزالة تجاعيد البشرة مهما كان عمر السيدات، وهو من الكريمات الأمنة تماماً على البشرة ولا يسبب أضرار جانباً، لأنه يحتوي على مكونات بسيطة توجد في كل منزل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والخل المبهر لإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة مهما كان عمرك.

مكونات عمل كريم النشا والخل المبهر

يتكون الكريم من بعض المكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف كوب من الخل.

ربع كوب من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

مقدار ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والخل لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بكل سهولة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به ماء الورد، والخل، والنشا، ونقلبهم مع بعض جيداً حتى يذوب النشا تماماً. نقوم بوضع الوعاء نار هادئة ونقلب حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على النار ونضيف إليه زيت جوز الهند، والفازلين ونقلب حتى تمتزج المكونات مع بعضها وتصبح مثل الكريم تماماً. نقوم بوضع الكريم في علبة نظيفة ونغلقها جيداً، ثم نضع الكريم في الثلاجة حتى يتماسك. ثم نقوم باستخدام الكريم مرة واحدة يومياً قبل النوم ويترك حتى الصباح ثم نقوم بغسله بالماء البارد.

فوائد كريم النشا والخل للبشرة

يحتوي الكريم على عدة فوائد رائعة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-