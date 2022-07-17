كنز ربناي في بيتك..أخلطي زيت الزيتون مع القرنفل وشاهدي ماذا يحدث لن تستغنى عنه طول حياتك

أخلطي زيت الزيتون مع القرنفل وشاهدي ماذا يحدث لن تستغنى عنه طول حياتك، يعتبر كلاً من زيت الزيتون وزيت القرنفل مواد طبيعية مفيدة للبشرة والجسم بشكل عام، حيث أن لهم الكثير من الفوائد الصحية للجسم والشعر، بالإضافة إلى أنهم يمكن استخدامهم في الكثير من الوصفات الطبيعية من أجل الحفاظ على البشرة والجسم كله، وهناك العديد من الوصفات التي يمكن استخدام زيت الزيتون والقرنفل فيها، وفي السطور التالية سوف نوضح فوائد استخدام القرنفل وزيت الزيتون.

أخلطي زيت الزيتون مع القرنفل

قد يجهل الكثير أهمية وفوائد زيت الزيتون مع القرنفل وماذا يحدث للجسم عند تناوله

طريقة عمل وصفه زيت الزيتون والقرنفل

بعد أن تعرفنا على فوائد زيت الزيتون مع القرنفل الرهيبة يجب معرفة طريقة عمل هذا المزيج وذلك يتم عن طريق اتباع الآتي:

المكونات

كوب من الماء الساخن.

حبات من القرنفل.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

قومي بوضع القرنفل في كوب من الماء الساخن وقومي بتغطية الكوب واتركيه لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

بعد ذلك قومي بتصفية القرنفل من الماء وضيفي عليه زيت الزيتون واخلطيهم.

يمكن بعد ذلك وضع ملعقة من العسل إلى الخليط من أجل زيادة القيمة الغذائية وتحسين الخليط.

ويتم تناول المزيج قبل النوم بنصف ساعة مرتين في الأسبوع على الأقل.

فوائد استخدام زيت الزيتون مع القرنفل

هناك الكثير من الفوائد الصحية لاستخدام زيت الزيتون مع القرنفل ومنها ما يلي:

يساهم استخدام زيت الزيتون مع القرنفل على ترطيب البشرة بشكل جيد.

يعمل كلاً من زيت الزيتون مع القرنفل على تحسين الدورة الدموية في الجسم.

يساعد استخدام هذا الخليط على تسكين آلام الأسنان.

يمكن أن يتم استخدام القرنفل مع زيت الزيتون ووضعها على الجلد

في حالة وجود أي التهابات به لأنه يقوم بتهدئة الآلام الموجودة في البشرة.