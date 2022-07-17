تخلص من رائحة العرق المزعجة..كريم الشبه السحري للتخلص نهائياً من رائحة العرق مع التفتيح الفوري وتمتعي برائحة رائعه طوال اليوم

كريم الشبه السحري للتخلص نهائياً من رائحة العرق، تعتبر رائحة العرق الكريهة واحدة من ضمن المشاكل الصحية التي تسبب الإحراج للكثير، وعلى الرغم من وجود الكثير من مضادات التعرق الموجودة في الأسواق، إلا أن لها الكثير من العيوب، مثل جفاف الجلد، واسمرار لمنطقة الإبطين، لذلك ينصحك البعض بعمل مزيل للعرق من مكونات طبيعية 100٪؜، وذلك بسبب قدرة المواد الطبيعية في إزالة رائحة العرق دون وجود أي آثار سلبية لها، وتعتبر مادة الشبه واحدة من أفضل المواد التي تقوم بتحقيق هذا الغرض.

كريم الشبه السحري للتخلص نهائياً من رائحة العرق

تعتبر الشبه من أكثر المكونات الطبيعية التي لها تأثير فعال جداً للتخلص من رائحه العرق

مزيل عرق بالشبه وبودرة التلك

هذه الوصفة فعاله جداً في التخلص من رائحة العرق

المكونات:

ملعقتين من بودرة التلك.

قطعة من الشبه.

طريقة التحضير:

نقوم بتكسير قطعة الشبه إلى قطع صغيرة جداً ثم نقوم بعد ذلك بطحنها حتى تصبح على هيئة مسحوق.

نقوم بخلط حوالي عشر ملاعق من مسحوق الشبه مع ملعقتين من بودرة التلك والمسك.

نقوم بمزج المكونات جيداً، ثم نحتفظ بالخليط في وعاء خاصة ونستخدمها بعد الاستحمام مباشرة

كريم مزيل عرق بالشبه وماء الورد

للتخلص من رائحة العرق ينصح باستخدام كريم الشبه مع ماء الورد

المكونات:

ملعقة نشا.

ملعقتين من ماء الورد.

ملعقتين من الشبه المطحونة.

كريم مرطب.

ثلاث ملاعق صغيرة مسك سائل.

طريقة التحضير:

نقوم بخلط القليل من النشا وماء الورد والشبه بطريقة جيدة.

نقوم بعد ذلك بوضع الخليط في قطعة من القماش ونقوم بتصفيته جيداً.

نضع كمية النشا المتبقية إلى الخليط ونقلبهم معاً.

نقوم بوضع القليل من الكريم إلى الخليط مع ثلاث أو أربع ملاعق من المسك ونحرك جيداً.

نضع الخليط في وعاء خاص ونحتفظ به في الثلاجة.

مزيل عرق بالشبه وخشب العود

المكونات:

ملعقتين من مسحوق الشبه.

ملعقتين من بودرة التلك.

حبة من خشبة العود.

طريقة التحضير: