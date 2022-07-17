مش هتروحي للكوافير ولا البيوتي سنتر تانى..طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي في البيت بدون صبغات أو مواد كيمائية نتيجة روعه هتدوم لفترة طويله

طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي في البيت بدون صبغات أو مواد كيمائية، تحب الكثير من النساء التغيير والتجديد في لون شعرها من أجل إبراز جمالها بشكل مختلف والتجديد في شكلها، ولكن بالرغم من الرغبة في تغيير لون الشعر فهناك العديد من النساء اللاتي يقلقون من استخدام صبغات الشعر بسبب احتوائها على مواد كيميائية ضارة يمكن مع كثرة استخدامها إضرار الشعر، ولذلك من خلال هذا المقال سوف نوضح كيفية صبغ الشعر بمواد طبيعية.

طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي

يمكن تلوين الشعر باللون الأشقر الذهبي في المنزل من خلال استخدام مواد طبيعية من دون اللجوء إلى استخدام صبغات الشعر الجاهزة أو الذهاب إلى صالونات الشعر ودفع مبالغ مالية كبيرة من أجل تغيير لون الشعر وذلك عن طريق اتباع الآتي:َ

المكونات

عصير الليمون.

½ كوب من الكركم.

ماء مغلي.

أكياس من عشبه البابونج.

طريقة تحضير صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي

في إناء قومي بوضع أكياس عشبه البابونج وضيفي عليها الماء المغلي.

بعد ذلك قومي بإضافة الكركم وعصير الليمون وامزجي المكونات جيداً حتى تصبح متجانسة.

قبل استخدام هذا المزيج على الشعر يجب غسله وتجفيفه جيداً.

قومي بفرد المزيج على الشعر كله من الجذور حتى الأطراف، ثم ضعي كيس بلاستيكي على الشعر لتغطيَته واتركي الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين.

بعد مرور الوقت اغسلي شعرك جيداً باستخدام الماء الفاتر والشامبو.

سوف تلاحظين الفرق في لون الشعر بعد تصفيفه وتجفيفه وإذا كنتي ترغبين في لون أغمق يمكنك تكرار استخدام الوصفة مرة أخرى.

الليمون لصبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي

يمكن من خلال استخدام عصير الليمون صبغ الشعر باللون الأشقر من دون استخدام صبغات الشعر الجاهزة التي تحتوي على مواد كيميائية، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: