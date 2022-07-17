قنبلة التفتيح السريع..سر مفعول لبان الدكر مع الفازلين لتفتيح وشد البشرة ونضارتها والتخلص من البقع الداكنة في البشرة تمتعي ببشرة ناعمه كالأطفال

لبان الدكر مع الفازلين لتفتيح وشد البشرة ونضارتها والتخلص من البقع الداكنة في البشرة، توجد الكثير من النساء اللاتي تعاني من اسمرار البشرة ووجود بقع سمراء بها بسبب التعرض لأشعة الشمس الضارة أو غيرها من الأسباب التي تؤدي إلى اسمرار البشرة، وهناك العديد من الطرق والوسائل الطبيعية التي يمكن استخدامها من أجل تفتيح البشرة والتخلص من البقع الموجودة بها من دون الحاجة إلى شراء المنتجات التي تساهم في تفتيح البشرة من الصيدليات والمتاجر المختلفة.

لبان الدكر مع الفازلين لتفتيح وشد البشرة

قد يجهل الكثير أهمية وفوائد الفازلين لتفتيح وشد البشرة والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم أهميته وفوائدة

طريقة عمل كريم لبان الذكر والفازلين

يمكن من خلال اتباع الخطوات التالية تجهيز كريم منزلي فعال بشكل كبير في تفتيح البشرة و إزالة الاسمرار منها وهي:

المكونات

¼ كوب من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من لبان الذكر.

½ كوب ماء.

ملعقة من النشا كبيرة.

ملعقة من زيت جوز الهند صغيرة.

ملعقتين كبيرتين من الفازلين.

طريقة التحضير

في إناء مناسب يتم وضع الماء ويوضع الإناء على النار حتى يصل الماء إلى مرحلة الغليان.

قومي بإضافة لبان الذكر إلى الماء مع التقليب المستمر لمدة دقيقة.

بعد ذلك يتم إطفاء النار ويترك الإناء على جنب حتى يبرد الخليط تماماً وقوامه يشبه اللبن.

في وعاء الخلاط الكهربائي يتم وضع المزيج السابق ويضاف عليه ماء الورد والنشا ويتم تشغيل الخلاط الكهربائي حتى تتجانس المكونات كلها ويتحول القوام إلى شكل كريمي.

بعد ذلك قومي بوضع زيت جوز الهند والفازلين وتقلب المكونات جيداً لكي تتجانس.

في عبوة نظيفة يتم وضع المزيج السابق ويتم استخدامه على بشرة نظيفة بشكل يومي قبل الذهاب إلى النوم، ومع الاستمرار على استخدام هذا الكريم سوف تلاحظين الفرق في بياض البشرة وتفتيحها.

فوائد كريم لبان الذكر للبشرة

بعد أن تعرفنا على كيفية صنع الكريم وتجهيزه في المنزل يجب أن تكونوا على دراية بفوائد الكريم وهي كالتالي: