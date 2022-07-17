نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة الجمال.. الفازلين وكريم ميبو دهنه منه كل ليلة على البشرة ولن تستغنى عنه تبييض ونعومة رهيبه في المقال التالي
نقدم اليوم طريقة تحضير وصفة كريم ميبو لتفتيح البشرة، كل فتاة في العالم تحب أن تحظى ببشرة بيضاء وناعمة وبدون أي مشاكل، فالاهتمام بالبشرة هو عملية هامة جدًا في حياة كل فتاة ولكن الاهتمام الصحيح وليس اللجوء إلى مستحضرات التجميل وكريمات التفتيح التي تحتوي في تكوينها الأساسي على مواد ضارة كيميائية تتسبب في زيادة مشاكل البشرة بدلًا من معالجتها، والطرق الطبيعية هي أفضل طريق للعناية بالبشرة وأكثره توفيرًا.
طريقة استخدام كريم ميبو لتفتيح البشرة
المكونات اللازمة لعمل الوصفة:-
- أربع ملاعق كبيرة من كريم ميبو (يمكنك الحصول عليه من الصيدلية).
- ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد الطبيعي.
- خمس ملاعق كبيرة من نشا الذرة.
- معلقه فازلين.
- نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
خطوات وطريقة تحضير واستخدام كريم ميبو للبشرة:-
- أضيفي المكونات كلها مع بعضها حيث ابدئي بإضافة ماء الورد مع نشا الذرة وقلبيهم جيدًا ثم قومي بإضافة باقي المكونات إلى الخليط.
- ضعي الخليط الذي قمتي بتحضيره داخل حمام مائي أو الميكروويف حتى يذوب قليلًا ثم قومي برفعه وتركه قليلًا حتى يبرد.
- استخدمي الكريم على بشرتك يوميًا قبل النوم بتدليكه على البشرة بحركات دائرية وبعد أيام قليلة ستجدي أفضل النتائج وتفتيح مميز لا يجعل تلجئي مرة أخرى إلى مستحضرات التجميل.
أهم مميزات كريم ميبو للبشرة والجلد
هناك العديد من المميزات التي يتميز بها كريم ميبو الطبي ومن بين هذه المميزات ما يلي:-
- يعمل كريم ميبو على المحافظة على الجرح بدون أن يصيبه أي ميكروبات أو بكتيريا ضارة قد تزيد من خطورته وتهيّجه.
- كما أنه يحتوي على مكونات تعمل على تسكين الآلام المختلفة والتي يعاني منها الجلد فهو كريم أساسًا مخصص للحروق والالتهابات.
- يسرّع من عملية التئام الجروح والتي قد تستغرق في شفاءها والتئامها سنوات يعمل هو على التئامها في فترة قصيرة ولا يترك أي أثر لها.
- يعزز كريم ميبو الطبي شفاء الجلد بشكل طبيعي بحيث يخفي أي أثر قد يتم تركه على الجلد بعد إصابته بالالتهابات أو حروق من أشعة الشمس الحارقة ويعمل على تجديد خلايا الجلد التالف.
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