قنبلة الجمال.. الفازلين وكريم ميبو دهنه منه كل ليلة على البشرة ولن تستغنى عنه تبييض ونعومة رهيبه

نقدم اليوم طريقة تحضير وصفة كريم ميبو لتفتيح البشرة، كل فتاة في العالم تحب أن تحظى ببشرة بيضاء وناعمة وبدون أي مشاكل، فالاهتمام بالبشرة هو عملية هامة جدًا في حياة كل فتاة ولكن الاهتمام الصحيح وليس اللجوء إلى مستحضرات التجميل وكريمات التفتيح التي تحتوي في تكوينها الأساسي على مواد ضارة كيميائية تتسبب في زيادة مشاكل البشرة بدلًا من معالجتها، والطرق الطبيعية هي أفضل طريق للعناية بالبشرة وأكثره توفيرًا.

طريقة استخدام كريم ميبو لتفتيح البشرة

المكونات اللازمة لعمل الوصفة:-



أربع ملاعق كبيرة من كريم ميبو (يمكنك الحصول عليه من الصيدلية).

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد الطبيعي.

خمس ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

معلقه فازلين.

نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

خطوات وطريقة تحضير واستخدام كريم ميبو للبشرة:-

أضيفي المكونات كلها مع بعضها حيث ابدئي بإضافة ماء الورد مع نشا الذرة وقلبيهم جيدًا ثم قومي بإضافة باقي المكونات إلى الخليط.

ضعي الخليط الذي قمتي بتحضيره داخل حمام مائي أو الميكروويف حتى يذوب قليلًا ثم قومي برفعه وتركه قليلًا حتى يبرد.

استخدمي الكريم على بشرتك يوميًا قبل النوم بتدليكه على البشرة بحركات دائرية وبعد أيام قليلة ستجدي أفضل النتائج وتفتيح مميز لا يجعل تلجئي مرة أخرى إلى مستحضرات التجميل.

أهم مميزات كريم ميبو للبشرة والجلد

هناك العديد من المميزات التي يتميز بها كريم ميبو الطبي ومن بين هذه المميزات ما يلي:-