اهميه القرنفل كنز في بيتك للشعر ترطيب وتنعيم للشعر الجاف الخشن بطريقة طبيعية فوائده مذهله

نقدم إليكم اليوم أبرز وأهم فوائد القرنفل للشعر، فالقرنفل هو نبات طبيعي يحتوي على فائدة عظيمة جدًا لجميع أنحاء جسدنا من تسكين للآلام وتخفيفها ومن معالجة مشاكل الشعر والبشرة ومن معالجة الكثير من الأمراض الخطيرة، ولكن في مقالنا اليوم نختص بالذكر فوائده للشعر وكيفية استخدامه عليه، ولكن هناك بعض التخوّفات من أن القرنفل قد يؤثر في لون الشعر الطبيعي ولكن يمكننا القول بأن القرنفل يعود على الشعر بفوائد فقط ولا يؤثر عليه أي تأثيرات جانبية مثل تغيير لون الشعر.

أهم فوائد القرنفل للشعر

هناك العديد من الفوائد التي تعود على الشعر من استخدام القرنفل عليه ومن أبرز هذه الفوائد كل مما يلي:-

يعمل القرنفل على التخلص من الشعر التالف وتجديد خلال الشعر ويزيد من حماية الشعر من التساقط والتقصف.

كما أنه يزيد من تدفق الدم داخل فروة الرأس والبصيلة بشكل طبيعي ويعالج تلف الشعر الضعيف والمكسّر والمقصّف.

يعالج القرنفل مشكلة الصلع لأنه يحتوي على مكونات تعمل على تحفيز نمو بصيلة الشعر نفسها ونمو الشعر في المناطق الفارغة ومعالجة مرض الثعلبة النادر.

يزيد من نعومة الشعر ويجعل ملمسه ناعم وانسيابي لأنه غني بالكثير من الألياف الطبيعية التي تزيد من كثافة الشعر وتقوي البصيلة نفسها من الجذور.

ينشط القرنفل سير الدورة الدموية في الرأس فيجب الشعر ينمو بسرعة وبشكل صحية ويكافح ويخلص فروة الرأس من القشرة التي هي من أكبر أعداء نمو الشعر.

يتميز القرنفل برائحته الذكية حيث يمكنك استخدامه في الشامبو ويعمل على ترطيب الشعر ترطيب قوي حيث أن إضافته إلى الشامبو يقلل من الجفاف الذي يسببه الشامبو للشعر.

وصفة القرنفل لترطيب الشعر الجاف

المكونات اللازمة:-



ملعقتان كبيرتان من لبن الزبادي.

نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

ملعقة ونصف صغيرة من زيت القرنفل.

طريقة استخدام القرنفل على الشعر للترطيب:-