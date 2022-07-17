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إليكم وصفه التفتيح العظيمة بكريم نيفيا والقهوة للتفتيح، حيث تعمل القهوة على حل ومعالجة مشاكل البشرة المختلفة من التجاعيد والترهلات وكذلك البقع الداكنة في البشرة كما أنها تعمل على مدّ البشرة بالعديد من الفوائد العظيمة للبشرة وتزيد من نضارتها لأنها تعمل على تحفيز الدورة الدموية للعمل مما تجعل البشرة نضرة ويجري الدم فيها بشكل صحي، وسنقوم بتوضيح كيفية تحضير الكريم بالخطوات بطريقة مبسطة وبخطوات سهلة. طريقة تحضير كريم نيفيا والليمون للتفتيح المكونات المطلوبة:- ملعقتان كبيرتان من كريم نيفيا الطبيعي.

ملعقة واحدة كبيرة من تفل القهوة.

عصير ليمون طبيعي.

زيت لافندر عطري.

ماء ورد. طريقة تحضير وصفة طبيعية للتفتيح:- قومي بإضافة كل المكونات مع بعضها حتى تصبح عبارة عن مزيج متجانس ومختلط تمامًا.

بعد ذلك قومي بوضعه داخل الميكروويف حتى يذوب قليلًا وضعيه في علبة صغيرة وأحكمي غلقها جيدًا.

اغسلي بشرتك جيدًا ثم ابدئي في تطبيق الخليط عليها ودلكيها بحركات دائرية لطيفة لمدة ثلاث دقائق تقريبًا.

اتركي الخليط على المنطقة لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة حتى يصبح جاف تمامًا ثم قومي بشطفه جيدًا.

احرصي على تطبيق هذه الوصفة ثلاث مرات من كل أسبوع حتى تحصلي على أفضل النتائج والنتائج تظهر بعد عدة أيام من الاستعمال. أهم فوائد القهوة للبشرة تحتوي القهوة على مضادات أكسدة قوية والتي تعمل على معالجة البشرة من الكثير من الالتهابات التي قد تصيب الجلد.

تحتوي القهوة على نسبة كبيرة من مادة الكافيين التي تساهم في تجديد خلايا البشرة والتخلص من الجلد الميت والزائد على البشرة.

تحمي القهوة من أشعة الشمس الحارقة والأشعة فوق البنفسجية والتي تؤدي إلى إصابة الإنسان بالكثير من الأمراض الجلدية مثل مرض الصدفية والأكزيما.

تساهم القهوة في تنعيم البشرة حيث أنها تدخل في عمل الكثير من وصفات التقشير وتخليص البشرة من أي جلد زائد قد يتسبب في خشونتها.

تعمل القهوة على شد التجاعيد وأي ترهلات في البشرة والتخلص من خطوط البشرة الدقيقة والشيخوخة وتؤخر ظهور الشيب وتحارب جذوره. عمر شويل - جدة نيفيا والليمون كنز في بيتك لجمالك من اول استعمال يزيل سواد السنين والاماكن الغامقة من الجسم فورا - ثقفني

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