بديل التاتو.. طريقة صبغ الحواجب بالحناء في المنزل وبكل احترافية بلون طبيعي وثابث بدون أي تكاليف مش محتاجة ترسميها كل يوم

لم تقتصر الفتيات صبغ شعر الرأس فقط ولكن هناك البعض الآخر يفضلن صبغ شعر الحواجب، وخاصة إذا كان الشعر تحول إلى اللون الأبيض عند البعض نتيجة التقدم في العمر أو ضعف نمو البصيلات، لذلك تتجه بعض الأمهات إلى صالونات التجميل لصبغ الشعر والتخلص من الشعر الأبيض، ولكن يفضل البعض صبغ الشعر بالحناء الطبيعية المغذية للشعر وكذلك تغير لونه الأبيض إلى أحمر، كما إنها آمنة على الشعر ولا تسبب أي أضرار صحية عليه، لذلك يبحث الكثير عن طريقة استخدامها بدلاً من استخدام الصبغات الكيميائية الضارة، لذا سوف نلقي الضوء خلال هذا المقال على طريقة صبغ الشعر بالحناء الطبيعية.

طريقة صبغ الحواجب بالحناء

تتعدد الألوان التى يمكن من خلالها صبغ شعر الحواجب، ولكن الحناء تعطي لون مميز وجذاب، كما إنها تغذي شعر الحواجب وتساعد على زيادة نموه وكثافته، وتعتبر وصفة بسيطة وغير مكلفة لأن الحناء الطبيعية ثمنها في متناول الجميع، ويمكن استخدام الحناء في صبغ شعر الحواجب من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

حناء طبيعية.

ماء.

فرشاة الماسكارا.

فازلين.

طريقة تحضير الوصفة

تقوم بعض الفتيات بعمل تاتو الحواجب، ولكنه يجعل شكل الحواجب غير ملائم وبارز بشكل سلبي، لذلك يفضل صبغها بمكونات طبيعية غير ضارة مثل الحناء، فهي تساعد على تغذية الشعر وزيادة نموه وكثافته، كما أن طريقة الاستخدام سهلة ويمكن استخدامه من خلال إتباع الآتي.

أولاً يتم تفريش شعر الحواجب بفرشاة الماسكارا.

بعدها يتم دهن البشرة حول الحواجب لمنع صبغ البشرة بالحناء.

يتم خلط الحناء مع الماء حتى يصبح القوام مناسب.

نغمس الفرشاة في خليط الحناء و نمررها إلى الحاجبين.

نترك الحناء على شعر الحواجب لمدة نصف ساعة.

بعد مرور ساعة من الوقت يتم غسل شعر الحواجب بالماء وتجفيفه بهدوء لتجنب تلف الشعر.

يمكن استخدام الحناء في صبغ شعر الرأس.

فوائد صبغ الشعر بالحناء