كريم النشا والليمون لتبيض الوجه وشد البشرة وتصغير المسامات وتبيض فوري للأماكن الغامقة من أول استعمال

عند العودة من الخارج تلاحظ الفتيات والأمهات ظهور أماكن داكنة وغمقان في الوجه واليدين والقدمين، وكذلك تظهر بعض الأماكن الداكنة في الجسم من الداخل، وتنزعج الفتيات من غمقان البشرة، وتلجأ كل فتاة إلى كريمات مختلفة، ولكن جميعها يحتوي على مواد كيميائية ضارة، لذا يبحثن عن وصفات طبيعية سريعة المفعول، ونجد أن النشا من أفضل العناصر التي تساعد على تفتيح بشرة الجسم والتخلص من خلايا الجلد الميت وإعادة نضارة وجمال البشرة، كما أن الليمون من السوائل التي تساعد على قتل البكتيريا المتراكمة على البشرة، وبالتالي يزيد من سرعة التخلص من غمقان البشرة، لذا سوف نوضح لكم طريقة تبيض البشرة بالليمون والنشا.

كريم النشا والليمون لتبيض الوجه

تحتاج البشرة إلى ماسكات تنظيف مستمرة، حيث تتعرض البشرة لأشعة الشمس والأتربة مما يسبب غمقانها، وبالتالي لابد من تنظيفها بشكل مستمر حتى لا يزداد غمقانها، وبالتالي يمكن تحضير ماسك النشا والليمون لتفتيح البشرة من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

ملعقة من النشا كبيرة.

1 ملعقة من عصير الليمون صغيرة.

زبادي ملعقة كبيرة.

طريقة تحضير الوصفة

يساعد هذا الماسك السحري على تقشير البشرة من جميع الطبقات المتسخة المتراكمة عليها ويجعلها بيضاء، ويعيد لها الإشراق والجمال، كما يمكن استخدامه كماسك يومي لإزالة جميع الأتربة من على البشرة، فهو طبيعي ولا يسبب أي أضرار على البشرة بل يزيد من بياضها وجمالها الطبيعي، ويمكن استخدام الماسك من خلال إتباع ما يلي.

أولاً يتم خلط النشا وعصير الليمون والزبادي في وعاء.

بعدها يتم تنظيف البشرة من أي أتربة وتجفيفها.

يتم توزيع ماسك النشا وعصير الليمون على البشرة المراد تفتيح لونها مع التدليك.

يترك الماسك على البشرة لمدة ربع ساعة.

ننتظر حتى انتهاء الوقت وبعدها يتم غسل البشرة بالماء الفاتر.

يمكن استخدام هذا الماسك لتنظيف البشرة بشكل يومي.

فوائد النشا والليمون للبشرة