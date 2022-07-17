خلطات الفازلين لإزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة 

تبحث الفتيات يومياً عن طرق إزالة شعر الجسم والتخلص منه بدون الشعور بآلام أو تسبب التهابات في البشرة، حيث أنه معظم الأدوات المعتادة التي يستخدمها كثير من الفتيات في إزالة شعر الجسم تسبب آلام شديدة، لذلك يفضلن استخدام الأدوات الطبيعية التي تزيل الشعر بسهولة وتساعد في تفتيح لون البشرة مكان ظهور الشعر، والفازلين من أفضل مستحضرات التجميل الذي يدخل في مختلف الأدوات التجميلية منها إزالة الشعر، كما يستخدم في ترطيب البشرة وتقليل ظهور الالتهابات عليها، لذلك تبحث عن طريقة استخدامه معظم الفتيات، لذا سوف نوضح لكم طريقة عمل الفازلين لإزالة الشعر الزائد من الجسم.

خلطات الفازلين لإزالة الشعر الزائد نهائيا

ترغبين في الظهور بشكل جيد ومناسب أمام زوجك وعائلتك لابد من الاهتمام بالنظافة الشخصية وإزالة شعر الجسم الزائد أول بأول، حتى تضمنين لمعان وبياض وجمال البشرة، كما لابد من التوقف عن استخدام الأدوات التقليدية التي تسبب التهابات في البشرة، حتى لا تظهر البشرة بشكل داكن، والفازلين من المرطبات الممتازة والأفضل للبشرة، وتتمثل مكونات الوصفة في الآتي.

المكونات

ملعقة من الفازلين.

ملعقتين من الدقيق.

1 ملعقة من الكركم.

2 ملعقة من حليب البودرة.

طريقة تحضير الوصفة

عند الاهتمام بإزالة الشعر بشكل مستمر سوف تحافظين سيدتي على لمعان وبياض البشرة، كما لابد من استخدام الأدوات التي لا تترك آثار التهابات على البشرة، ولابد من ترطيب البشرة بعد إزالة الشعر، حيث أن الفازلين من المرطبات الطبيعية الممتازة، لذلك يمكن الإعتماد عليه في إزالة شعر الجسم، وتتمثل طريقة استخدام الخلطة في إتباع الخطوات التالية.

الخطوة الأولى يتم فيها خلط الدقيق والكركم وحليب البودرة في وعاء.

بعدها يتم إضافة الفازلين إلى الخليط السابق ونقلب جميع المكونات.

بعد تنظيف بشرة الجسم يتم توزيع خليط الفازلين عليها لمدة ربع ساعة أو حتى يجف الخليط.

تليها خطوة شد الخليط عكس اتجاه نمو الشعر للتخلص من الشعر الزائد.

لابد في النهاية ترطيب البشرة.

فوائد الفازلين لإزالة الشعر