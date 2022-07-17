اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن مهما كان شعرك جافا ومجعدا  سيصبح خيوط حرير خلال ساعتين 

على الرغم من أن معظم الفتيات يلجأن إلى عمل كيراتين للشعر، وذلك للتخلص من خشونة الشعر المزعجة التى تسبب الضيق للفتيات عند التمشيط، كما إنه مكلف إلا وأنه لفترة محدودة فقط ويعود الشعر إلى طبيعته مرة أخرى، وكذلك يؤثر بالسلب على الشعر نتيجة المواد الكيميائية المضافة إلى الخليط، ونظراً لتكلفته وتأثيره بشكل سلبي على الشعر تبحث الفتيات عن طريقة عمل كيراتين طبيعي للشعر، يساعد على فرد الشعر المجعد والخشن بسرعة، وكذلك يكون غير مكلف ويعيد للشعر لمعانه ونعومته، لذا سوف نوضح لكم طريقة عمل كيراتين طبيعي للشعر.

اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن

يمكن عمل كيراتين طبيعي وممتاز للشعر مكون من وصفات طبيعية تساعد على سهولة انسياب الشعر والتخلص من التجاعيد، كما يساهم في تنعيم الشعر وعدم اللجوء إلى عمل كيراتين صناعي مرة أخرى، وتتمثل مكونات وصفة كيراتين الشعر الطبيعي في الآتي.

المكونات

ملعقتين من زيت الخروع.

ملعقة من زيت الصبار.

2 ملعقة من زيت إكليل الجبل.

1 ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن

عند البحث عن أفضل مغذيات ومرطبات للشعر تساعد على التخلص من تجاعيد الشعر وخشونته، نجد أن الزيوت تتصدر قائمة هذه الوصفات، فهي تتغلغل في بصيلات الشعر وتساهم في تغذية الشعر وتطويله وسهولة فرده، كما تعالج الزيوت تقصف الشعر وهيشانه، ويمكن استخدام وصفة الزيوت من خلال إتباع الخطوات التالية.

أولاً يتم فرد الشعر والتخلص من أي تشابكات.

خلط زيت الزيتون وزيت الخروع وزيت الصبار وزيت إكليل الجبل في وعاء.

يتم تدفئة هذه الزيوت على النار.

نبدأ في توزيع الزيوت على الشعر بالكامل وخاصة فروة الرأس لابد من تدليكها بالزيوت.

بعدها يتم تغطية شعر الرأس بالغطاء البلاستيكي لمدة ساعتين.

لابد من غسل الشعر بالماء بعد انتهاء الوقت حتى لا تغلق الزيوت مسام البشرة.

فوائد الزيوت لفرد الشعر